Yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Geniş kitleler tarafından Üvey Baba ve Küçük Besleme gibi dizilerle tanınan 82 yaşındaki yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti.

Bir süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda felç geçiren Yönder 82 yaşında yaşamını yitirdi. Yönder, TRT’nin ilk dramalarını yönetmiş usta bir isimdi. Ünlü isim hayatının son dönemlerinde İstanbul Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu. Onun vefatının ardından usta oyuncu Işıl Yücesoy da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Sevgili TUNCA YÖNDER… Çok üzüldüm çok…Gerçek bir proje adamıydı Tunca… ÜVEY BABA efsanesini yaratan adamdı… Ve bana inanıp ilk kez bu sektörde hanımağayı oynatan ve beni var eden adamdı… Başımız sağ olsun.”