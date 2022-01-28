Yaptığı tablolarla Johnny Depp de NFT dünyasında

Johnny Depp, arkadaşlarının ve kişisel kahramanlarının resimleriyle NFT dünyasına giriyor. Depp, "Never Fear Truth" koleksiyon adı altında, blockchain teknolojisi kullanılarak alınıp satılan, NFT'leri piyasaya sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda skandallarla anılan Hollywood’un ünlü ismi Johnny Depp, bu defa NFT satışı ile anılıyor. Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığına dair iddialardan sonra kariyeri hızla düşüşe geçen oyuncu iptal edilen projelerden sonra NFT işine giriyor.

Depp’in satışını gerçekleştireceği koleksiyonda Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, kızı Lily-Rose Depp, Tim Burton, Johnny’nin rahmetli köpeği Mooh ve kurgusal bir karakter yer alıyor.

58 yaşındaki Depp, yaptığı açıklamada, “Sanatı her zaman duygularımı ifade etmek; ailem, arkadaşlarım ve hayran olduğum insanlar gibi benim için önemli olanları yansıtmak için kullandım. Resimlerim hayatımı çevreliyor ama onları kendime sakladım ve kendimi sınırladım. Hiç kimse kendini sınırlamasın” dedi.

Depp’in tarzı, canlı renklerle işlenen pop kültürü figürlerinin görüntüleri ile pop ve sokak sanatının bir karışımı.

Satışlardan elde edilen tüm gelirin yüzde yirmi beşi, Los Angeles Çocuk Hastanesi, Great Ormond Street Çocuk Hastanesi, Elizabeth Taylor AIDS Vakfı ve Depp’in kahramanı Hunter S. Thompson’ın anısına kurulan The Gonzo Trust gibi hayır kurumlarına bağışlanacak.

Depp konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bir dizi portre yayınlamaya karar verdik. Destekçilerimi selamlama ve ailem için çok önemli olan hayır kurumlarını destekleme fırsatına sahip olmak inanılmaz bir hediye. Umarım bu NFT’ler etrafında yeni bir arkadaş topluluğu oluşturabiliriz. NFT alanına katılımım daha yeni başladı.”

Depp’in her NFT’si ayrıca yüksek çözünürlüklü bir fiziksel sürümle destekleniyor.

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