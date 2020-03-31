“Yaratıcı ve hayal gücü yüksek bir nesil geliyor”

Bize biraz kendinizden ve çocuklar için hazırladığınız son kitabınızdan bahseder misiniz?

Son zamanlarda insanın, doğa ve teknoloji ile olan ilişkisini sorgulayan bir dönemden geçiyoruz. Teknoloji çocuklarımıza gururla miras bırakabileceğimiz daha güzel bir dünya yaratmak için çok önemli bir araç. 19 yıldır Microsoft ta 3 kıtada 5 ayrı görev yaptım, yapay zekâ konularında 10 yıldan fazladır çalışıyor, proje geliştiren ekipleri yönetiyorum. Bu kitabımı geleceğimizin hazinesi olan çocuklara ithaf ettim. Özellikle ilkokul çocuklarına. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda geleceğe hazırlamak, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ucu açık sorularla tetiklemek, kendi fikirlerini ve çözümlerini oluşturma yeteneği aşılamak istedim. 8 yaşındaki oğlum, hayal gücü ile bize kitabın dili, karikatürlerin mesajı, soruların netliği ve kapak tasarımında çok yardım etti. Onsuz kitap bu kadar zengin olmazdı. Kitapta karikatürlerle ve yalın bir dille yapay zekâ nedir ve ham maddesi veriyi anlattım. Bu teknolojileri nasıl yaşadığımız dünyanın faydası için kullanırız örneklerle açıkladım. Teknoloji ilerideki hayatımızı nasıl şekillendirecek gibi zor soruların cevabını vermeye çalıştım. Fiziksel ve dijital dünya arasındaki denge konusunda da çocuklara ve ailelere yok göstermeye çalıştım.

PAYLAŞMA VE TARTIŞMA OLANAĞI

İnteraktif olması için, her bölümün sonuna “Sıra Sende” etkinlikleri ekledik, ucu açık sorular sorduk. Soruları cevaplarken, çocukları “Ne, Neden, Nasıl, Sonuç” ilişkisini anlamaya, araştırma yapmaya ve veriye dayalı karar vermeye yönlendirdik. Soruların tek bir doğru cevabı yok. Bir diğer amacımız çocukların birbirleri, öğretmenleri ve aileleri ile cevaplarını paylaşma ve tartışma olanağı vermek oldu.



Ebeveynler de çocuklarıyla okuma deneyimini paylaşarak bu kitaptan kendilerine pek çok bilgi katabilir. Sürdürülebilir temiz enerjiden, üç boyutlu yazıcıya, veriye, iletişimsel servislere, algoritmaya, karma gerçekliğe, akıllı evlere/şehirlere/tarıma/üretime/sağlığa/eğitime…çok geniş bir alandaki teknoloji konseptlerini anlaşılır biçimde örneklerle açıklamaya çalıştım. Kitapta yapay zekâ etiği ve kuantum bilişim gibi şimdiden büyük önem kazanmaya başlayan kavramları da basitçe anlattım. Umarım önce çocuklar, sonra ebeveynler ve öğretmenler bu kitapla bu yeni teknolojileri eğlenerek öğrenir, sorularla hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını birlikte geliştirirler.

KORKULARDAN SIYRILMAK

Yapay zekâ teknolojileriyle ilgili çoğu insan -biraz da filmlerin etkisiyle sanırım- olumsuz düşüncelere sahip. Çocuklarda da durum böyle mi? Gözlemlerinize dayanarak çocukların yapay zekâya yaklaşımları hakkında neler söyleyebilirsiniz?



Çocukların aklına ilk gelen tabi ki kötü robotlar Hollywood filmleri sayesinde. Fakat gelecekte bu teknolojiler eğitimi, sağlığı nasıl değiştirecek, ne tip yeni meslekler yaratacak pek kavrayamıyorlar. Bu konuda yazılan birçok kitap ve makale özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklarının anlayacağı seviyede ve basitlikte değil. Bence çocuklarımızın kafasında bu tip yeni teknolojilerle ilgili birçok soru var. Kitabın amacı da korkulardan sıyrılıp onların anlayacağı dilden sorularını örneklerle cevaplamak.

Yapay zekâ teknolojileri dünyayı nasıl daha iyi bir yer hâline getirecek?

Kitapta birçok örnek verdim. Yapay zekânın ham maddesi veri be bu veriyi algoritmalarla işliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Eğitimi tüm dünyada deneysel ve her çocuğa özel, kişisel yapmamız mümkün mesela. Sağlık sektörünü tamamıyla değiştirebiliriz, sağlık problemlerini daha çıkmadan tespit etmek, çıktıktan sonra doğru çözüm yöntemlerini tahmin etmek, daha akıllı sağlık araçları üretmek mümkün. Bugün görüyoruz küresel ölçekteki sağlık problemlerinin çözümünde veriyi doğru kullanmak ve algoritmalarla tahminler yapmanın ne kadar önemli olduğunu.

Küresel Isınma ile ilgili birçok araştırmada çok büyük miktarda geo-veriyi analiz etmek gerekiyor, yapay zekâ teknolojileri problemlerin nerde olduğunu ve olası çözümleri bulmamızda bize yardım edecektir. Teknoloji sayesinde yaşadığımız şehirlerin, evlerimizin, kullandığımız araçların hepsinin kendi kendine yetmesi ve gezegene saygılı olması mümkün, yeter ki isteyelim. Diğer örnekleri kitapta keşfedebilirsiniz.



Kitapta hayal gücüne ve yaratıcılığa vurgu yapıyorsunuz. Bu iki kavramın yapay zekâ ile ilişkisinden biraz bahsedebilir misiniz?



Bence insanı robotlardan ve programlardan ayırt eden en önemli özelliklerimiz yaratıcılığımız ve hayal gücümüz. Temelleri küçük yaşlarda atılıyor. O yüzden bu kitapta amacımız ilkokul çocuklarına ulaşmak. Küçük yaşlarda çocuklarımızın; aileleri, öğretmenleri ve çevresindeki dünya ile ilişkisi, öğrendikleri ve yaşadığı deneyimler, bu yüzden çok önemli.

KENDİNİ GELİŞTİRME

Yaratıcılık ve hayal gücü, öğrenilebilen ve çalıştıkça gelişen yetenekler. Bol bol hayal kurması çocukların bu yüzden çok önemli. Sonra o hayali hayata geçirebilecek azmi ve enerjisi. Hayalini hayata geçirirken yaşanılan deneyimler, zorluklar, karakterinin temel taşlarının sağlam olmasını sağlıyor. En başarılı sporcularını, müzisyenlerini, bilim insanlarını ve sanatçılarını diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri, ailelerinden kendilerine geçen genetik miras değil; durmak bilmeyen öğrenme açlığı ve kendini geliştirme susuzluğu.



Şu an tüm dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında dünyanın geleceğiyle ilgili pek çok varsayım yapılıyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor çocukları?

Ben gelecekten çok ümitliyim. Pırıl pırıl, farkında, yaratıcı ve hayal gücü yüksek bir nesil geliyor. Onları yetiştirmemiz ve güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün 40-50 yaşlarında olan büyüklerin karnesi maalesef pekiyi değil. Son 50 yılda teknoloji gelişti, ekonomik açıdan zenginleşti herkes belki ama çok büyük bir bedeli oldu. Ormanlar yok oldu, canlı türleri azaldı, yaşadığımız gezegen ısınmaya ve soluk almamaya başladı. Artık buna dur demenin zamanı geldi. Teknolojiyi insanın yaratıcılığı ve hayal gücü ile birleştirip çok daha güzel bir gelecek inşa etmek mümkün. Bugün ilkokulda ve ortaokulda olan çocukların bayrağı bizden çok daha dik ve azimli taşıyacağını düşünüyorum.

TÜM CANLILARA SAHİP ÇIKIN

Daha iyi bir dünyanın inşası için çocuklara verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Hayal gücünüz ve yaratıcılığınıza yatırım yapın, geliştirin. Bol bol hayal kurun, sadece hayal kurmakla kalmayın hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışın. Soru sorun, sorulara cevap verirken araştırma yapın, tartışın veriye dayalı karar verin. Unutmayın hiçbir sorunun bir tek bir doğru cevabı yok. Fiziksel ve dijital dünya arasında denge kurun. Unutmayın sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Teknolojinin güçlü bir araç olduğunu unutmayın. Mesleğiniz ne olursa olsun, teknolojiyi kullanarak daha güzel bir dünya yaratmaya katkı verin. Bu yaşadığımız güzel dünyaya, üstünde yaşayan tüm canlılara sahip çıkın.