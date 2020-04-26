‘Yaren’ ruha iyi gelecek

Yılın belirli günlerinde dostları ile köye gelen Yaren, köyde bulunduğu vakitlerde Adem Amca ile buluşmayı hiç aksatmıyor. Adem Amca da Yaren'e o kadar çok alışmış ki, onu nasıl beklediğini şöyle anlatıyor: "Mart ayı yaklaştığı zaman hep aklımda, geldiği zaman dünya benim oluyor, o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam."

“Sanırım başka herhangi bir dönemde yaşamak daha kolay olurdu. Hepimiz acıya karşı dayanıklı olmak üzere eğitildiğimizden fazla acı çekmiyorum. Acı çekenler bu iklime uygun olmayanlar. Ama zor kararlar dönemindeyiz. Faşistler saldırdılar ve bizim yerimize karar vermiş oldular. Biraz yaşamak için savaşıyoruz. Ama ben öyle olsun isterdim ki, şu arkada bıraktığım çalılığa bir mendil bağlayayım ve gündüz gelip yumurtaları alıp bir tavuğun altına yatırdıktan sonra kendi bahçemde keklik yavrularını görebileyim. Bu tür küçük, sıradan şeyler isterdim.”

Ernest Hemingway’in İspanyol İç Savaşı’nı anlatan o muazzam romanı Çanlar Kimin İçin Çalıyor’un en çok etkilendiğim satırlarıydı yukarıdakiler… Küçük, sıradan ama mutluluk verici hayat rutinine göz kırptığımız zamanlardı.

Bugünlerde o küçük ve sıradan şeyler ile hayat denilen sonsuz deryanın oluştuğunu hangimiz düşünmüyor ki?

YAREN’İN VERDİĞİ DERS

Bir virüs, bir hayli hoyrat davrandığımız dünyada, sınıf, sınır, statü dinlemeden gezindiğinden beri düşünmeye çok vaktimiz oldu. Düşüncelerimizi tetikleyen birçok değerli yapıta göz atma, birçok kıymetli filmi izleme, birçok tiyatro oyununu yeniden görme fırsatına eriştik. İnternet teknolojisi zaman denilen mefhumun alıştığımız gibi akmasının katalizörü oldu adeta… Bugün sizlere internet üzerinden izleme şansına eriştiğimiz Yaren’i anlatacağım… Pandemi sonrasında YouTube’da yayına açılan Yaren, içeriği ile geleceği nasıl şekillendirmemiz gerektiğine dair önemli bir derse benziyor.

Burak Doğansoysal’ın yönetmenliğini yaptığı bu kıymetli belgesel, Adem Amca ve Yaren Leylek dostluğunu anlatıyor. Bursa’daki Eskikaraağaç Köyü’nde yaşayan Adem Amca, oldukça sempatik, kalender ve kadirşinas bir isim… Belgeselin başında hayvanlara olan düşkünlüğünü hemen göze çarpıyor. Köyde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Adem Amca, kendi tabiriyle “hayvanların da rızkını eksik etmiyor”.

Adem Amca ile Yaren’in dostluğu doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sayesinde öğrenmiştik. Tüydeş’in çektiği fotoğraflar, görenleri hayran bırakmıştı. Belgeselin çekimine de bu fotoğraflar vesile oldu.

Adem Amca ile Yaren’in tanışması bundan 9 yıl önceye dayanıyor. Yaren, bundan 9 yıl önce balığa çıkan Adem Amca’nın kayığına biniyor ve dostluk başlıyor. Adem Amca kendisini oldukça memnun eden bu tanışmayı 4 yıl boyunca kimseye haber vermeden sürdürüyor.

BİRBİRLERİNDEN KOPMADILAR

Yılın belirli günlerinde dostları ile köye gelen Yaren, köyde bulunduğu vakitlerde Adem Amca ile buluşmayı hiç aksatmıyor. Adem Amca da Yaren’e o kadar çok alışmış ki, onu nasıl beklediğini şöyle anlatıyor: “Mart ayı yaklaştığı zaman hep aklımda, geldiği zaman dünya benim oluyor, o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam.”

Sevimli evleri, sokaklarında koşuşturan çocukları, Ulubat Gölü’ne nazır manzarası ve harika doğası ile sımsıcak bir köy burası… Belgeselde sadece Adem Amca’nın değil, tüm köyün leyleklerle çok iyi dost olduğunu görüyoruz. Yaren, köyün mevcut mutluluğunu pekiştiren bir bağlayıcı olmuş adeta.

PARLAYAN BİR YILDIZ GİBİ DOSTLUK

Köylüler, leyleklerle nesilden nesle süren dostluklarını vurgulamadan edemiyorlar. Mütevazı, para hırsı olmayan, yaşamın kıymetini, doğaya karşı cömertliği ile gösteren Adem Amca ile Yaren’in dostluğu, son zamanlarda karşılıksız hiçbir adımın atılmadığı dünyada parlayan bir yıldız misali…

Burak Doğansoysal, YouTube’daki açıklamasında Yaren’i ilk olarak 22 Eylül 2019’da köy meydanında gösterdiklerini ifade ediyor. Yaren, Prag Film Ödülleri’nde belgesel dalında birincilik kazandı. Yurtdışı macerası da hâlâ sürüyor. Biz de corona virüsü nedeniyle bir şans anı yakalıyoruz ve Yaren’i YouTube’dan izleyebiliyoruz.

Görsel zenginliği ile de büyük beğeni toplayan Yaren, bugünler için ruhunuza çok iyi gelecek bir ilaç… Kaçırmayın!