Yarım asırlık birikim

Aycan Teztel, yarım asırlık birikimini “After A Dream” ile yansıtıyor. Trombon, piyano, bas gitar gibi birçok farklı enstrümanı ustalıkla kullanan müzisyen, 11 parçalık albümünü Lin Records etiketi ile çıkardı.

Caz müziğin farklı tarz ve lezzetlerinin sergilendiği, çoğunluğu Teztel'in beste ve düzenlemelerinden oluşan “After A Dream”e her biri alanında virtüöz müzisyenler konuk oldu. Trompette Şenova Ülker, saksafonda Batuhan Şallıel, davulda Volkan Öktem, gitarda Okan Ersan, Ercüment Ateş ile Erdem Sökmen, perküsyonda ise Mehmet Akatay imzası var. Kayıt ve miksleri Ömer Göksel, mastering'i ise George Whitty tarafından yapılan albüm, tüm dijital platformlarda yayında.



AYCAN TEZTEL KİMDİR?

Müzik hayatına 1969 yılında başlayan Aycan Teztel, İstanbul Belediye Konservatuvarı, Rotterdam Konservatuvarı, Boston Üniversitesi SFA ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Randy Brecker, Clifford Jordan, Jose Carreras, Vinko Globokar, Sammy Figueroa, Dzhihan & Kamien, Nicola Conte, Giovanni Hidalgo, Dave Weckl gibi birçok ünlü müzisyenle farklı projelerde yer alan Teztel, 2002 yılında Türkiye’nin en iyi caz müzisyenlerinin de içinde bulunduğu Istanbul Superband’i kurdu. Şefliğini ve müzik direktörlüğünü yaptığı bu big band ile Dianne Reeves, John Scofield, Natalie Cole, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling gibi Grammy ödüllü dünya devlerine eşlik etti. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, İzmir Avrupa Caz Festivali, Ankara Caz Festivali, Leverkursen Caz Festivali, Aalen Caz Festivali gibi yurt içi ve yurt dışında önemli etkinliklerde konserler verdi.

34 yıldır İstabul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Sanatçı Öğretim Elemanı olarak görev yapan Teztel, halen trombon, oda müziği, orkestra repertuvarı, ensemble ve caz kulak eğitimi dersleri veriyor.