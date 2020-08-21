Yarım Kalan Aşklar’ın yayın tarihi açıklandı

BluTV’nin özel yapımı olan ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisi için geri sayım devam ediyor.

TIMS&B Productions'ın yapımını, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın ise yapımcılığını üstlendiği, sevilen genç oyuncular Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'i bir araya getiren dizinin ilk bölümünün yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 10 Eylül'de BluTV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon, aşk, polisiye ve gizem dolu sahneleriyle adından söz ettirecek iddialı dizinin fragmanı da yayınlandı.

Ozan'ın, hiç tanımadığı Kadir'in (Burak Deniz) bedeninde yeniden hayata döndüğü tanıtımda, izleyici yeni bir bedende yarım kalmış bir aşkın mücadelesine şahit olacak. Sıradışı çekim teknikleri, hızlı kurgusu ve iddialı senaryosunun da etkisiyle temponun her an yükseldiği dizi; aksiyon, aşk ve gizem dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirecek.

Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.