‘Yarışmadan beni çıkarın’ diyen Şahan Gökbakar’a İzmir Film Festivali’nden yanıt

Komedyen Şahan Gökbakar'ın "Beni çıkarın, yarışma falan istemiyorum" diyerek yetkililerine seslendiği İzmir Film Festivali'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Festival sınırları, açıklanan tüm detaylar kapsamında organizasyon içerisinde yer almak istemeyenlere saygı duyacak bir şekilde çizilmiştir" denildi.

Şahan Gökbakar, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday gösterildiği İzmir Film Festivali yetkililerine “Lütfen beni çıkarın, aday falan değilim” diye seslenince Gökbakar adaylıktan çıkarıldı. 22 – 26 Eylül arasında düzenlenecek olan İzmir Film Festivali komitesi, Şahan Gökbakar’ı ‘Recep İvedik 6’ ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne aday göstermişti.

Şahan Gökbakar’ın adaylıktan çıkarılmasıyla ilgili olarak Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen İzmir Film Festivali adına bir açıklama yapıldı.

ADAYLIKLARI KALDIRILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizlere göre halkın verdiği değer, tüm değerlerin üzerindedir. Bu bağlamda verdiğimiz ödüller halkın takdirinden doğmuştur.

Uluslararası İzmir Film Festivali’nde verilen Altın Artemis ödülü, bir yarışma sonucu değil, Türkiye sinemasına değer veren yerli ve yabancı tüm sinemaseverlerin takdir mercidir.

Festival komitesi olarak Sayın Şahan Gökbakar’ın Instagram üzerinden yaptığı ve festival kapsamını yanlış anlayan açıklaması üzerine bu bildiriyi yayınlama ihtiyacı duyduk. Kendisinin talebi üzerine firmasının ve şahsının yer aldığı tüm adaylıkları kaldırdığımızı da bildirmek isteriz.

Uluslararası İzmir Film Festivali Altın Artemis ödülleri;

Yılın en çok gişe yapan 19 sinema filmi,

Yılın rating ortalaması en yüksek 29 TV dizisi,

Yılın en çok izlenen 5 dijital dizisi ve Yılın en çok gişe yapan 2 animasyon filminin halk tarafından değerlendirildiği bir organizasyondur. Ayrıca bu organizasyon sonunda verilen Altın Artemis ödülü, noter gözetiminde yapılan halk oylamasıyla sahiplerine ulaşmaktadır.

Sektörün önde gelen birçok isminin destek verdiği, önemsediği, içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğu Uluslararası İzmir Film Festivali’nde, ödül verilecek isimlerin halk oylamasıyla belirlenmesi, sanatçı dostlarımız tarafından da değerli bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu ödül, halkın takdirini ticari kaygıları dışında önemsemeyenler için bir şey ifade etmeyecektir. Diğer taraftan, sinema izleyicisi açısından değeri yüksek olduğu muhakkaktır.

Festival sınırları, açıklanan tüm detaylar kapsamında organizasyon içerisinde yer almak istemeyenlere saygı duyacak bir şekilde çizilmiştir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.”