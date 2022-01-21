Yarıyıl tatilinde çocuklar için özel programlar

Akbank Sanat, Pera Müzesi, İstanbul Modern, İstanbul Kültür Sanat Vakfı yarıyıl tatilinde çocukların güzel zaman geçirebilmeleri için eğlenceli ve yaratıcı, dopdolu programlar hazırladılar.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akbank Sanat çocuklar için yarıyıl tatili için dopdolu bir program hazırladı. Atık Kumaşlar ve Tutkal ile Mask Atölyesi- yarın Akbank Sanat Youtube kanalında izlenebilecek. Bu eğlenceli çalışmada evde lekeli veya yırtılmış kıyafetler, yani atık kumaşlar, çocukların hayalindeki masklara dönüşüyor. Bolca kesme, ekleme, yapıştırma ve boyama tekniği ile gerçekleşecek atölye çocukların hayalleriyle renkleniyor. Köpük Heykel Atölyesi ise 29 Ocak'ta Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşecek. Bu atölye çalışmasında ise evdeki kutulardan çıkan köpükler İleri Dönüşüm tekniği ile köpük heykellere dönüşüyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı bünyesinde kültür-sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, çocuklar için yarıyıl tatiline özel çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirecek. Programda, sanatın farklı alanlarından beslenen 5 yeni çevrimiçi içerikle toplam 10 atölye yer alıyor. Maske yapım, müzik, mimari, haritalama ve gazete kültürüne odaklanan çevrimiçi atölye programı, uzmanlar eşliğinde, çocukların yarıyıl tatilinde kültür ve sanatla buluşmasına imkan sağlayacak. 6-8 ve 9-12 yaş grupları için hazırlanan farklı içeriklerle, 24 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün gerçekleştirilecek ücretsiz programa katılım için rezervasyon gerekiyor.

İstanbul Modern çocuklara eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatil programı hazırladı. Birleşen Figürler, Kakmalı Maskeler, Lekeler ve Çizgiler, Fotoğraftan Resme ve Birleşen Nesneler adlı çevrimiçi atölye programları tatilde çocukları bekliyor. 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün düzenlenecek olan Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu'ndaki beş atölye çalışması, farklı kavramlara odaklanıyor, çocukların sanatın farklı ifade alanlarını tanımalarına olanak tanıyor. Detaylı bilgi egitim@istanbulmodern.org.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Bizans sergilerinden ilhamla 7-12 yaş gruplarına uygun yarıyıl tatili atölyeleri sunuyor. Rehber eşliğinde yapılan üç boyutlu çevrimiçi sergi turunun ardından sergiye yönelik atölyelere katılan çocuklar farklı malzemelerle yaratıcılıklarını ortaya koyacak. Yarıyıl tatili atölyeleri 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ogrenme@peramuzesi.org.tr'de.