Yarıyıl tatiline özel eğitici ve eğlendiren ücretsiz atölyeler

Bazı müzelerde yarıyıl tatiline özel farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik, birbirinden renkli ve eğitici ücretsiz atölyeler düzenlenecek.

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Yarıyıl tatilinde, 21 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında ücretsiz atölyeler gerçekleştirilecek.

Atölyelerde, eğitmenler eşliğinde müze gezisine başlayan çocuklar, ardından kendi paralarını, madalyalarını, tanıtım afişlerini, vitraylarını tasarlayabildikleri, edindikleri eğitici bilgileri resim çizerek pekiştirdikleri, etkileşimli masal okuyabildikleri, kendi kısa filmlerini oluşturabildikleri birbirinden farklı atölyeler ile eğlenceli vakit geçirmeleri hedefleniyor. Atölyelerin programına, her atölye ile ilgili detaylı bilgiye ve kayıt koşullarına internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Eminönünde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesinde farklı yaş gruplarına yönelik Sakar Cadı Vini, Mutluluk, Dünyanın Parası, Madalya, Yaratıcı Drama ile Okuma, Yaratıcı Drama ile Çevre Bilinci, Müze Hatıram, Tasarruf Kartım, İşim Birikim, Stop Motion, Ajans İş Başında ve 5 Kuruşa 5 Hikâye başlıklı eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenleniyor.

EĞLENCELİ ATÖLYELER İLE TATİLİN TADINI ÇIKARIN

Bankanın Ankara Ulustaki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de Müze Hatıram, Yaratıyorum, Seramik, Vitray, Dünyanın Parası, İğne Deliğinden Müze, Dönüşüm, Müze Dedektifleri, Stop Motion, İşim Birikim, Antik Kent Nysayı Geziyorum, Mutluluk, 5 Kuruşa 5 Hikaye, Sakar Cadı Vini, Ajans İş Başında, Müzede Masal atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

Müzeler, pazartesi günü dışında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık.

DHA

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