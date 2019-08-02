Yasa dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yasa dışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Yasa dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yasa dışı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'yasa dışı'dır. Yasa dışı mı, yasadışı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yasa dışı’dır.

YASA DIŞI NE DEMEK: Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal.

YASA DIŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “yasa dışı, yasadışı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yasa dışı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yasadışı (Yanlış kullanım)

yasa dışı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yasa dışı işlere bulaşmaması gerektiğini acı bir şekilde öğrenmiş oldu.”