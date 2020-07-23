Yaşadığı zor günleri şarkı yaptı

Hilal Özdemir son dönemdeki yaşanmışlıklarını, zor günlerini kaleme alarak hayatının bu sürecini özetleyip şarkı yaptı.

14 yıllık eşi Hazım Körmükçü’den olaylı bir şekilde ayrılan Hilal Özdemir, eski eşinin nafakasını aylardır ödemediğini ve iki çocuğuyla maddi sıkıntı içinde olduklarını söylemiş, hatta Kızılay’a bile başvurduğunu belirtmişti. Aldığı erzağın 10 gün yettiğinin de altını çizen ünlü şarkıcı, ‘Geçinemiyorum’ demişti. Bu zorlu günleri geride bırakan Özdemir, ‘Her Şeye Rağmen’ bir single çıkardı. Sözlerini bizzat kaleme alan Hilal Özdemir’in yaşadıklarını anlattı şarkının sözleri şöyle:

HER ŞEYE RAĞMEN

Gün gelir unutursun, ‘kader' deyip avunursun,

Hayatında birçok şeyi kaybetsen de,

Her zaman onurunla dik durursun.

Her şeye rağmen yıkılmadım,

Her şeye rağmen ayaktayım.

Gün gelir hep ağlarsın,

‘Kader' deyip içine atarsın,

Kimseler duymasın, üzülmesin diye

Çaresiz bekleyip yalvarırsın.