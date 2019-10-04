Yasaklanan 4 çocuk kitabı hakkında suç duyurusu

27 Eylül tarihli Resmi Gazede yayımlanan ve kamuoyunda ciddi tepki çeken Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 4 çocuk kitabını yasaklama kararı mahkemelik oldu.

Halkevleri Hukuk Dairesi avukatlarından Avukat Mehmet Ümit Erdem, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” ve “Sünnetçi Kız” kitaplarına gelen sınırlama kararı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na karşı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle davacı oldu. Erdem, “Ortaçağ zihniyetli sansür kurulunun kararını kabul etmiyoruz, karar iptal edilene kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Avukat Erdem kararının iptalini istemesinin gerekçelerini “7 yaşında bir kız çocuk ebeveyni olarak tarafımızca okunan kitaplara müdahalenin engellenmesi, kız ve erkek çocuk hakları bildirgelerinin çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan metinler olması, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabının da müstehcen değil cesareti kadından kadına taşıyan bir kitap olması” olarak sıraladı.

Av. Erdem ayrıca çocuk kitaplarına gelen yasak kararına “Kurulun oluşumu ve içeriği, gerekçesiz olması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırılığı ve Anayasa'ya aykırılığı” yönlerinden de itirazda bulundu.

27 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesince “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler/Olağanüstü 100 Kadın Masalı”, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” isimli üç kitabın çocuklara satılması ve dağıtılması yasaklandı.