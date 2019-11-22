Yaşamaya dair güç veren ‘Orpheus’

Söz ve müziği Şeyma Özbay'a ait olan Orpheus, bugün dinleyicilerle buluştu.

Bundan iki yıl önce ilk stüdyo albümü Zaman’ı yayınlayan Şeyma Özbay, son teklisi Orpheus ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Arpej Yapım etiketi ile yayınlanan şarkının vokal kayıtlarını Burak Yıldırım aldı. Aranje ve mix’ini Orhun Sevindik’in, mastering’ini Efe Yemez’in yaptığı teklinin video klibini ve fotoğraflarını İbrahim Türkday çekti.

İngilizce teklinin sound konsept ve prodüksiyonu yine Orhun Sevindik işbirliğiyle hazırlandı.

Şarkının klibi de dikkat çekiciydi. Kişisel yoruma açık bir görsellik içeren klip, bireysel ve toplumsal illüzyonlara göz kırpıyor. İnsanının yanılgılarına ve yaşamına dair mesaj içeren klip, yaşamaya dair güç, cesaret ve motivasyon veriyor.