Yaşamayanlar’da sürpriz gelişme!
Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı ‘Yaşamayanlar'ın dördüncü bölümünde işler kızışacak. Melisa'nın (Nilperi Şahinkaya), avcıların ekibinden Zehra'yı (Türkü Turan) vampire dönüştürdüğü an merak uyandırırken, Mia'nın (Elçin Sangu) ise Dmitry'nin (Kerem Bürsin) sağ kolu Yavuz'u (Oral Özer) okla vurduğu dakikalar gerilimi tırmandıracak.
Numel'in (Birkan Sokullu) “Biz ölümsüzler değiliz, yaşamayanlarız” sözleriyle kendini büyük bir çıkmazda hissederken Mia, Dmitry ile Numel arasında sıkışıp kalacak. Tansiyonun yükseleceği bölümde Karmen'in (Selma Ergeç) tutsak edilmesi ise kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.