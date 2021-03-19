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Yaşamın döngüselliği bu sergide

İstanbul’da Evliyagil Dolapdere Müzesi, bugünlerde Gümüş Döngü sergisini ağırlıyor.

Güncellenme: 05:01, 19/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Yaşamın döngüselliği bu sergide

Evliyagil Dolapdere Müzesi, Müze Evliyagil Koleksiyonu'ndan ve koleksiyon dışı üretimlerden bir araya gelen 9 sanatçıyı zamanın nitelendirilmesi ve yaşamın döngüselliği kavramlarını odağına alarak bir araya getiriyor. Sergide bulunan farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen sanatçıların resim, heykel, çizim ve video gibi medyumlarla üretilmiş yapıtları sonsuz dönüş düşüncesini farklı bakış açılarıyla ele alıyor. Gümüş Döngü, 2 Mayıs'a kadar hafta içi salıdan cumaya 11:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

heykel istanbul
Yayınlanma Tarihi:05:00,