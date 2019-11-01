Yaşanmış hikayeleri gün yüzüne çıkaran kitap

Yakup Temel’in uzun süredir üzerinde çalıştığı, Kayseri'nin Uzunyayla Yöresindeki binlerce yıllık yaşanmış Çerkes hikayelerini kendi gözlemlerinden derlediği ‘Harimole' isimli kitabı, Türkçe ve Çerkesçe olarak Kafdav Yayıncılıktan basılarak okuyucuların beğenisine sunuldu.

Temel kitabını şöyle anlatıyor:

Yüz yılı aşkın bir süre devam eden bir özgürlük mücadelesi sonunda binlerce yıllık vatanlarını terk etmek zorunda kalan Çerkeslerin Osmanlı topraklarındaki yerleşim alanlarından biri de Kayseri ili sınırları içinde bulunan Uzunyayla bölgesidir. Burada farklı kültürel unsurlar olmadan ve nispeten izole olarak toplu bir şekilde bulunmalarının da etkisi ile yaklaşık yüz sene boyunca dillerini ve özgün kültürlerini büyük ölçüde yaşatabildiler.

Çerkeslerin kendi dillerinde Khabze adını verdikleri özgün kültürleri binlerce yıllık birikimin sonucudur ve dünya kültürleri içinde bu güne kadar gelebilmiş farklı ve önemli bir renktir. Bu kitapta yaşanmış hikayelerden yola çıkarak bu kültüre has özellikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anlatılan kısa hikayeler, bu kültürün içinde doğup büyümüş şanslı kişilerden biri olarak hem kendi gözlemlerime hem de bu hayatın pratiğinde bulunmuş olanların anlattıklarına dayanmaktadır. Her bölüm ayrı bir perspektif ve tarz ile yazılmış olup anlatıcı bazen bir çocuk, bazen bir genç, bazen de bir yaşlı veya bir kadındır. Bazen de geçmişe dönülerek hikaye içerisinde küçük hikayecikler nakledilmektedir.