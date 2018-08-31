Yaşar Kemal Efsanesi belgeseliyle ilgili tartışma

Aydın Orak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yaşar Kemal Efsanesi'nin gösterimi sürüyor. Belgeselle ilgili tepkisini dile getiren edebiyatçı ve akademisyen Handan İnci, "Yaşar Kemal'in konuşmalarından kes/yapıştır yöntemiyle hazırlanmış bir kolaja 'belgesel' denebilir mi?" dedi. Yönetmen Orak ise "Sadece arşiv görüntülerini kullanarak da belgesel yapabilirsiniz. Ben klasik anlatım biçimini tercih ettim" ifadelerini kullandı.

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Aydın Orak, edebiyatımızın efsane ismi Yaşar Kemal‘in hayatını belgeselleştirdi. Belgesel heyecanla bekleniyordu. Ancak bazı izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Belgeseli izleyenler, “Daha önce yapılmış belgesellerden kullanılan ve kolaj yapılan görüntülerden yeni bir belgesel yapılır mı, kullanılan belgesellerin yapımcılarından izin alınmış mı, hiç kamera kullanmadan belgesel film olur mu” sorularını sordu.

Usta oyuncu Halil Ergün‘ün seslendirmen olarak yer aldığı belgesel ile ilgili hayal kırıklığına uğrayan isimlerden birisi de edebiyatçı, akademisyen ve yazar Handan İnci‘ydi. Görüşlerini Twitter’dan paylaşan İnci, “Beklerken belgesel ve yönetmeni hakkında bilgi edineyim dedim, iyi ki de demişim, seyredeceğim filmin Yaşar Kemal’in edebiyatçılığına değil, toplumsal barış için üstlendiği ‘kavga adamı’ yönüne odaklandığını öğrendim. Eh, belgesel’in adı ‘Yaşar Kemal Efsanesi’ olduğuna göre ve bu efsanenin önemli bir yönünü de siyasi mücadeleler oluşturduğuna göre, kendimi iyi bir ‘portre belgeseli’ izlemeye hazırladım. İyisine değil, hallicesine bile razıydım, ama bu kadar üstünkörü bir iş hakikaten beklemiyordum. Yaşar Kemal’in konuşmalarından kes/yapıştır yöntemiyle hazırlanmış bir kolaja ‘belgesel’ denebilir mi?” dedi.



“BU BİR YÖNETMEN TERCİHİ”

Belgeselin yönetmeni Aydın Orak, İnci’nin tepkisini doğru bulmadığını belirterek, “Sadece arşiv görüntülerini kullanarak da belgesel yapabilirsiniz. Görüntünün eksik kaldığı yerde metin yazarak, üst ses kullanarak belgesel yapılabilir. Bu bir yönetmen tercihi” açıklamasını yaptı.

Yaşar Kemal ile ilgili bir sürü belgesel yapıldığını, bu belgeselleri yapanların da kendi göstermek istediklerini sergilediğini söyleyen Orak, “Bu da yönetmenin bakış açısı oluyor. Ben klasik anlatım biçimini tercih ettim. Başka biçimler de var. Belgesel anlatım biçiminin de birçok örneği var. Başka yönetmenler de bu tür belgeseller yaptı, onların tercihi farklıydı. Kişisel olarak bu eleştirileri doğru bulmuyorum. Herkes baktığı yerden bakıyor” diye konuştu.

Orak, KPSS testinden alınan görüntüyle ilgili de, “O bir hata olarak değildi. Özellikle KPSS sorusunu koyduk” açıklamasını yaptı.