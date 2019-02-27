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Yaşar Kemal filmleriyle anılacak
Yaşar Kemal filmleriyle anılacak
Edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal, vefatının dördüncü yılında beyazperdeye uyarlanmış veya senaryosunu kendisinin yazdığı dört film ile anılacak.
Kültür Sanat 27 Şubat 2019 - 11:39

Türkiye edebiyatının duayen ismi Yaşar Kemal, ölümünün 4. yıl dönümünde filmleriyle anılacak. Film gösterimleri Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak. 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrılan

Dört gün boyunca günde iki seans olarak Loca'da gerçekleşecek gösterimler ücretsiz ve herkesin katılımına açık.

Etkinlikte programı şöyle:

Beyaz Mendil / 27 Şubat Çarşamba / 19:00

Karacaoğlan'ın Kara Sevdası / 27 Şubat Çarşamba / 17:00

Yılanı Öldürseler / 28 Şubat Perşembe / 19:00

Yer Demir, Gök Bakır / 28 Şubat 2019 Perşembe / 17:00

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