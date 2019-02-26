Yaşar Kemal Sarıyer’de anılacak

Türk edebiyatının ulu çınarı Yaşar Kemal, ölümünün 4. senesinde Sarıyer Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerle anılacak. Usta edebiyatçı için ilk etkinlik 27 Şubat Çarşamba 17.00'de Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Darüşşafaka Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Köroğlu” dramatik anlatısı ile başlayacak. Öğrenciler, bu yıl Yaşar Kemal'in ozanlık geleneğine, Anadolu söylencelerine duyduğu hayranlığı Üç Anadolu Efsanesi'ni okuyarak kavrayacak. Ege Güney, İnce Memed'e yol gösteren mecbur insan, iyi eşkıya Köroğlu'nu kendi yorumuyla, bir meddah gibi anlatarak Yaşar Kemal'in yoksuldan, ezilenden yana olan gür sesini izleyenlere duyuracak.

KARDEŞ TÜRKÜLER KONSER VERECEK

Usta yazar Yaşar Kemal'i anma etkinlikleri 28 Şubat Perşembe günü 20.00'de Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Kardeş Türküler konseri ile son bulacak.