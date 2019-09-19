Yaşar Kemal’in yazamadığı romanının filmi: Zilli Kurt

Türk ve dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Yaşar Kemal’in yaşamanı yitirdiği için yazamadığı romanını anlatan “Zilli Kurt” belgesel filmin ilk gösterimi Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak.

Zilli Kurt, usta edebiyatçının, babasının camide öldürülmesiyle daha çocuk yaşta Adana'da ırgatlık yapmak zorunda kaldığı günlerde “komünistlik” suçlamasıyla gözaltına alınması ve bu nedenle Çukurova'yı terk etmek zorunda kaldığı dönemi anlatıyor. Yaşar Kemal'in hedefi son kitabı olarak hayatının bu dönemini yazmaktı. Ancak ömrü yetmedi. Yönetmenliğini Ecevit Kılıç'ın yaptığı Zilli Kurt, Yaşar Kemal'in yazmak istediği bu kitabın belgesel filmi.

Belgeselde Yaşar Kemal'in, o dönemini anlattığı ve “Boynuma komünistlik zili asarak beni zilli kurt yaptılar” dediği kendisine ait ses ve görüntü kayıtları yer alıyor.

Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen usta yazarın çocukluğunu Mehmet Güçlü oynuyor. Filmde Ayrıca o döneme tanıklık eden, dostları, yakınları ve birlikte tarlalarda ırgatlık yapan köylüler de usta yazarı anlatıyor.

28 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde ilk kez gösterilecek olan Zilli Kurt, ayrıca Yaşar Kemal'in yazarlık serüvenini aktarıyor, ilk yazılarını yazdığı ve “İnce Mehmed”le taçlandırdığı bir dönemi.