Yaşar Kurt’tan 4 yıl sonra yeni şarkı

Anne, Kamyonlar Kavun Taşır, Fırt Emin, Hadi Erkekler Savaşa gibi şarkıların sahibi Yaşar Kurt, 4 yıllık suskunluğuna son verdi. Yaşar Kurt, Garaj Müzik etiketi ile Saatimi Söktüler isimli bir şarkı yayınladı. Sözleri, bestesi ve aranjesi Yaşar Kurt’a ait olan Saatimi Söktüler’in video klibi M. Tolga Mercan tarafından Bodrum’da çekildi. Yaşar Kurt’a elektro ve bas gitarda Çağatay Kehribar, akustik piyanoda Cengiz Özdemir, davulda İ. Mert Önal, klavyede Okay Barış eşlik ediyor.
ŞARKININ SÖZLERİ:
Saatimi söktüler eşref saatimi
Oysa ben ne güzel şarkılar yazacaktım
Şöyle gözlerimi açıp olup bitene bakacaktım
Sonra bakıp çıkacaktım içinden şarkı yazacaktım
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Görme kapat gözlerini anlama olup biteni
Sen de bulamazsın ulaşamazsın arasan da
Oysa ben ne güzel şarkılar yazacaktım
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Gazeteler çarşaf çarşaf cinayet yazıyor
İnsanoğlu her gün kendi intiharını yaşıyor
Zaman var mı uyanmaya doğrulup bakmaya
Hak için insan için ayağa kalkmaya
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler
Saatimi söktüler