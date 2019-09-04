Yaşar Kurt’tan 4 yıl sonra yeni şarkı

Son olarak bundan 4 yıl önce Hemşin Yaylaları albümüni çıkaran Yaşar Kurt, yeni single'ı 'Saatimi Söktüler'i yayınladı.

Anne, Kamyonlar Kavun Taşır, Fırt Emin, Hadi Erkekler Savaşa gibi şarkıların sahibi Yaşar Kurt, 4 yıllık suskunluğuna son verdi. Yaşar Kurt, Garaj Müzik etiketi ile Saatimi Söktüler isimli bir şarkı yayınladı. Sözleri, bestesi ve aranjesi Yaşar Kurt’a ait olan Saatimi Söktüler’in video klibi M. Tolga Mercan tarafından Bodrum’da çekildi. Yaşar Kurt’a elektro ve bas gitarda Çağatay Kehribar, akustik piyanoda Cengiz Özdemir, davulda İ. Mert Önal, klavyede Okay Barış eşlik ediyor.

ŞARKININ SÖZLERİ:



Saatimi söktüler eşref saatimi

Oysa ben ne güzel şarkılar yazacaktım

Şöyle gözlerimi açıp olup bitene bakacaktım

Sonra bakıp çıkacaktım içinden şarkı yazacaktım

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Görme kapat gözlerini anlama olup biteni

Sen de bulamazsın ulaşamazsın arasan da

Oysa ben ne güzel şarkılar yazacaktım

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Gazeteler çarşaf çarşaf cinayet yazıyor

İnsanoğlu her gün kendi intiharını yaşıyor

Zaman var mı uyanmaya doğrulup bakmaya

Hak için insan için ayağa kalkmaya

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler

Saatimi söktüler