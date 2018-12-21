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Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri sahiplerini buluyor
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri sahiplerini buluyor
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri 22 Aralık Cumartesi günü sahiplerini bulacak.
Kültür Sanat 21 Aralık 2018 - 15:28

2018 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)
düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Varlık Dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl düzenlenen Gençlik Ödülleri töreni “85. Yılında Varlık ve Genç Edebiyat” söyleşisiyle başlayacak.

Söyleşinin ardından ödüller sahiplerine verilecek.

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Program

14:00 – “85. Yılında Varlık ve Genç Edebiyat” söyleşisi
Moderatör: Mehmet Erte
Konuşmacılar: Gamze Arslan, Nazlı Karabıyıkoğlu, Alphan Akgül

Ödül Töreni
Saat: 14:00

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