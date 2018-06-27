Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

1933 yılından bu yana dek yayın hayatını sürdüren Varlık dergisince düzenlenen Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'ne katılım yine yoğundu. Zeynep Uzunbay, Sina Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Salih Bolat'tan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu ödülü oybirliğiyle Enver Ali Akova'nın ‘Olmasını İstediğimiz Bir Park’ adlı dosyasına verdi. Eren Kolcuoğlu'nun ‘Göğün İlk Baskısı’ adlı dosyası ‘dikkate değer' bulundu.
Akova ödülle ilgili “Ödüllerin yazara onaylandığı duygusunu verdiğini düşünüyorum, bu durum tabii ki ödülü veren kuruma fazlasıyla bağlı bir durum. Saygı duyduğum bir seçici kurul tarafından Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nün verilmesinin beni çok heyecanlandırdığını söylemeliyim” dedi.
ÖYKÜ ÖDÜLÜ SEMİH ÖZTÜRK’ÜN
Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç'tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Semih Öztürk'ün ‘Önce Dağlar Kar Tutacak’ adlı dosyasına verirken; Serkan Kaya'nın ‘Henüz Vurulmamış Atlar’, Elif Erdoğan'nın ‘Dokuzdan Küpe Çiçeği’ dosyalarını ‘dikkate değer' buldu.
‘ASIL MESELE YOLCULUK BAŞLATABİLMEK’
Semih ise “Yaşar Nabi Nayır gibi usta bir isimle anılmak çok büyük bir mutluluk. Beraberinde gelen sorumluluk ise oldukça önemli benim için. Asıl mesele, bu ödüle layık bir yolculuk başlatabilmek. Bütün derdim budur. Edebiyat ödüllerinin genç öykücülerin yazıyla olan uğraşları üzerinde tamamlayıcı etki sağladığını düşünüyorum. En azından mevcut birikimlerin dönüştürülmesi ve aktarılması açısından oldukça önemli motivasyonlara dönüşebilir. Yine de bütün iş kişinin kendisinde bitiyor sanırım” dedi.
Varlık dergisi editörü şair-yazar Mehmet Erte, bu yılki ödüllerle ilgili olarak, “Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Türkiye'de yalnızca gençlere verilen en uzun soluklu ödül. Edebiyatımızda yapıtlarıyla belli bir yere gelmiş isimleri onurlandıran ödüllerin anlamını yadsıyacak değiliz, ama Varlık olarak daha yolun başındakileri desteklemeyi, okurlara tanıtmayı görev ediniyoruz. Herhangi bir ödülü kimin alacağı üzerine az çok tahminde bulunabilirsiniz, ancak Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nin şiir ve öykü dallarında kimlere verileceği her yıl tamamen bir muammadır. Hiçbir dergide metin yayınlamamış bir isim bile ödülümüze değer görülebilir. Ayrıca Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nin 28 yıllık tarihine bakıldığında sadece ödül alan isimlerin değil, seçici kurul tarafından dikkate değer bulunanların da edebiyat dünyamızda kendilerine saygın bir yer edindiği görülür, mesela öykü dalında Süreyyya Evren, Seray Şahiner, Murat Özyaşar, Nazlı Karabıyıkoğlu, Alper Beşe… Liste uzar. Şiir dalındakileri de saymaya kalkarsak yerimizi doldururuz. Evet, aslında ödül sadece bir imkân, önemli olan genç şair-yazarların yola nasıl devam ettiği. Ama az şey değil gençleri yüreklendiren bir ödülün bunca yıldır hayatını sürdürmesi ve edebiyatımıza yeni imzalar kazandırması. Varlık hepimizin belleği. Varlık edebiyatın dönüştürücü gücüne inananların dergisi” açıklamasını yaptı.
Varlık dergisi 85 yıldır yayın hayatına devam ediyor.
KAZANAN İSİMLER TEMMUZ SAYISINDA YER ALACAK
Ödül alan ve dikkate değer bulunan isimlerin söyleşi, şiir ve öykülerine Varlık dergisinin Temmuz 2018 sayısında yer verilecek. Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri'ne bugüne dek değer görülen isimler:
ŞİİR
1984: Behçet Aysan, Hüseyin Ferhad, Bedrettin Aykın
1986: Salih Bolat
1991: Altay Öktem
1992: İdris Özyol
1993: Mesut Adnan
1994: Tuna Kiremitçi
1995: Özgür Özmen
1996: Derya Çolpan
1997: Selim Temo
1998: Tarkan Çeper
1999: Zafer Ekin Karabay, Can Bahadır Yüce
2000: Özlem Tezcan, Alphan Akgül
2001: Sinan Oruçoğlu, Mehmet Butakın
2002: Ali Özgür Özkarcı
2003: Mehmet Erte, Seyyidhan Kömürcü
2004: Mehmet Öztek, Alperen Yeşil
2005: Alper Gencer
2006: Olcay Özmen
2007: Yusuf Uğur Uğurel
2008: Veysi Erdoğan
2009: A. Barış Ağır
2010: Halil İbrahim Polat
2011: Taner Cindoruk
2012: Harun Atak
2013: Serap Aslı Araklı
2014: Miray Çakıroğlu
2015: Mehmet Karaca
2016: Mehmet Özkan Şüküran
2017: Devrim Horlu
2018: Enver Ali Akova
ÖYKÜ
1987: Cemil Kavukçu
1991: Sibel Türkmenoğlu
1992: Semra Topal
1993: Ülkü Çadırcı
1994: Doğan Yarıcı
1995: Nurdan Beşergil, Sema Kaygusuz
1996: Müge İplikçi
1997: Akın Sevinç
1998: Karin Karakaşlı
1999: Murat Saraçoğlu
2000: Elif Çınar
2001: Abdullah Mollaoğlu
2002: Canan Akalan
2003: Hakan Ergül
2004: Temel Karataş
2005: Mehmet Erkan
2006: Gülçin Karaş
2007: Birgül Oğuz
2008: Burak Evren
2009: Aslı Akarsakarya
2010: Pelin Buzluk
2011: M. Özgür Mutlu
2012: Gökçe Parlakyıldız
2013: Şengül Can
2014: Nurullah Kuzu
2015: Arzu Uçar
2016: Gamze Arslan
2017: Pelin Kıvrak
2018: Semih Öztürk