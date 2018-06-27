Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

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1933 yılından bu yana dek yayın hayatını sürdüren Varlık dergisince düzenlenen Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'ne katılım yine yoğundu. Zeynep Uzunbay, Sina Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Salih Bolat'tan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu ödülü oybirliğiyle Enver Ali Akova'nın ‘Olmasını İstediğimiz Bir Park’ adlı dosyasına verdi. Eren Kolcuoğlu'nun ‘Göğün İlk Baskısı’ adlı dosyası ‘dikkate değer' bulundu.

Akova ödülle ilgili “Ödüllerin yazara onaylandığı duygusunu verdiğini düşünüyorum, bu durum tabii ki ödülü veren kuruma fazlasıyla bağlı bir durum. Saygı duyduğum bir seçici kurul tarafından Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nün verilmesinin beni çok heyecanlandırdığını söylemeliyim” dedi.

ÖYKÜ ÖDÜLÜ SEMİH ÖZTÜRK’ÜN

Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç'tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Semih Öztürk'ün ‘Önce Dağlar Kar Tutacak’ adlı dosyasına verirken; Serkan Kaya'nın ‘Henüz Vurulmamış Atlar’, Elif Erdoğan'nın ‘Dokuzdan Küpe Çiçeği’ dosyalarını ‘dikkate değer' buldu.

‘ASIL MESELE YOLCULUK BAŞLATABİLMEK’

Semih ise “Yaşar Nabi Nayır gibi usta bir isimle anılmak çok büyük bir mutluluk. Beraberinde gelen sorumluluk ise oldukça önemli benim için. Asıl mesele, bu ödüle layık bir yolculuk başlatabilmek. Bütün derdim budur. Edebiyat ödüllerinin genç öykücülerin yazıyla olan uğraşları üzerinde tamamlayıcı etki sağladığını düşünüyorum. En azından mevcut birikimlerin dönüştürülmesi ve aktarılması açısından oldukça önemli motivasyonlara dönüşebilir. Yine de bütün iş kişinin kendisinde bitiyor sanırım” dedi.

Varlık dergisi editörü şair-yazar Mehmet Erte, bu yılki ödüllerle ilgili olarak, “Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Türkiye'de yalnızca gençlere verilen en uzun soluklu ödül. Edebiyatımızda yapıtlarıyla belli bir yere gelmiş isimleri onurlandıran ödüllerin anlamını yadsıyacak değiliz, ama Varlık olarak daha yolun başındakileri desteklemeyi, okurlara tanıtmayı görev ediniyoruz. Herhangi bir ödülü kimin alacağı üzerine az çok tahminde bulunabilirsiniz, ancak Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nin şiir ve öykü dallarında kimlere verileceği her yıl tamamen bir muammadır. Hiçbir dergide metin yayınlamamış bir isim bile ödülümüze değer görülebilir. Ayrıca Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nin 28 yıllık tarihine bakıldığında sadece ödül alan isimlerin değil, seçici kurul tarafından dikkate değer bulunanların da edebiyat dünyamızda kendilerine saygın bir yer edindiği görülür, mesela öykü dalında Süreyyya Evren, Seray Şahiner, Murat Özyaşar, Nazlı Karabıyıkoğlu, Alper Beşe… Liste uzar. Şiir dalındakileri de saymaya kalkarsak yerimizi doldururuz. Evet, aslında ödül sadece bir imkân, önemli olan genç şair-yazarların yola nasıl devam ettiği. Ama az şey değil gençleri yüreklendiren bir ödülün bunca yıldır hayatını sürdürmesi ve edebiyatımıza yeni imzalar kazandırması. Varlık hepimizin belleği. Varlık edebiyatın dönüştürücü gücüne inananların dergisi” açıklamasını yaptı.

Varlık dergisi 85 yıldır yayın hayatına devam ediyor.

KAZANAN İSİMLER TEMMUZ SAYISINDA YER ALACAK

Ödül alan ve dikkate değer bulunan isimlerin söyleşi, şiir ve öykülerine Varlık dergisinin Temmuz 2018 sayısında yer verilecek. Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri'ne bugüne dek değer görülen isimler:

ŞİİR

1984: Behçet Aysan, Hüseyin Ferhad, Bedrettin Aykın

1986: Salih Bolat

1991: Altay Öktem

1992: İdris Özyol

1993: Mesut Adnan

1994: Tuna Kiremitçi

1995: Özgür Özmen

1996: Derya Çolpan

1997: Selim Temo

1998: Tarkan Çeper

1999: Zafer Ekin Karabay, Can Bahadır Yüce

2000: Özlem Tezcan, Alphan Akgül

2001: Sinan Oruçoğlu, Mehmet Butakın

2002: Ali Özgür Özkarcı

2003: Mehmet Erte, Seyyidhan Kömürcü

2004: Mehmet Öztek, Alperen Yeşil

2005: Alper Gencer

2006: Olcay Özmen

2007: Yusuf Uğur Uğurel

2008: Veysi Erdoğan

2009: A. Barış Ağır

2010: Halil İbrahim Polat

2011: Taner Cindoruk

2012: Harun Atak

2013: Serap Aslı Araklı

2014: Miray Çakıroğlu

2015: Mehmet Karaca

2016: Mehmet Özkan Şüküran

2017: Devrim Horlu

2018: Enver Ali Akova

ÖYKÜ

1987: Cemil Kavukçu

1991: Sibel Türkmenoğlu

1992: Semra Topal

1993: Ülkü Çadırcı

1994: Doğan Yarıcı

1995: Nurdan Beşergil, Sema Kaygusuz

1996: Müge İplikçi

1997: Akın Sevinç

1998: Karin Karakaşlı

1999: Murat Saraçoğlu

2000: Elif Çınar

2001: Abdullah Mollaoğlu

2002: Canan Akalan

2003: Hakan Ergül

2004: Temel Karataş

2005: Mehmet Erkan

2006: Gülçin Karaş

2007: Birgül Oğuz

2008: Burak Evren

2009: Aslı Akarsakarya

2010: Pelin Buzluk

2011: M. Özgür Mutlu

2012: Gökçe Parlakyıldız

2013: Şengül Can

2014: Nurullah Kuzu

2015: Arzu Uçar

2016: Gamze Arslan

2017: Pelin Kıvrak

2018: Semih Öztürk