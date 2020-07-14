Yaşar’dan Ayasofya açıklaması: ‘Kardeşlerin arasına giren bir konu!’

Ünlü şarkıcı Yaşar, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili Benim 25 yıl önce askerlik yaptığım arkadaşlarımdan oluşan bir WhatsApp grubumuz vardı. Sadece bu tartışma yüzünden o grup dağıldı. Herkes birbirine girdi. Ben hiç karışmadım o kavgaya. Yani kardeşlerin ve arkadaşların da arasına giren bir konu bu" dedi.

Yaşar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde konser verdi. Pandemi nedeniyle 4 ay sonra ilk kez konser verdiklerini belirten usta isim, “25 yıl süresince müzik dünyasında Yaşar olarak kalabilmenin kendisi için ne anlama geldiğine” ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

’25 YILDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ TÜRKİYE’DE’

“Ah bilebilsem. Bu 25 yıllık süreçte çok değişiyor Türkiye'de. Aynı şekilde benim de bu süreçte hayatım dalgalanmalarla epey değişti. Yaşar olmak nasıl bir şey bilmiyorum ama şunu biliyorum; ‘Yaşar Günaçgün' olmak gibi bir şey var. Yani annemin oğlu olan Yaşar Günaçgün. Onu daha iyi bir adam yapmaya çalışıyorum. O, ‘Yaşar' dediğiniz bir sıfat aslında. O sıfata ben ve arkadaşlarım layık olmaya çalışıyoruz. Ben o sıfatın işçisiyim aslında. Ama ben annemin oğlu olan Yaşar'ı daha çok seviyorum.”



‘AYASOFYA NEDENİYLE HERKES BİRBİRİNE GİRDİ’

Ayasofya'nın ibadete açılması konusuyla ilgili kendisine soru yöneltilen Yaşar, bu soruyu yanıtlamak istemediğini belirterek, “Benim 25 yıl önce askerlik yaptığım arkadaşlarımdan oluşan bir WhatsApp grubumuz vardı. Sadece bu tartışma yüzünden o grup dağıldı. Birbirlerini 25 yıldır tanıyan, kardeş olan ve dost olan bu konu yüzünden o WhatsApp grubunu dağıttılar. Herkes birbirine girdi. Ben hiç karışmadım o kavgaya. Yani kardeşlerin ve arkadaşların da arasına giren bir konu bu. O yüzden ben, beni sevenlere bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum” dedi. (İHA)