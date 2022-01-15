Yaşayan İnsan Hazinesi: Mehmet Orhan Çakıroğlu

Gaziantep'in en ünlü yemeni ustası olan ve yemeninin uluslararası alanda tanınmasında büyük katkıları olan Mehmet Orhan Çakıroğlu, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görüldü.

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Babasının para kazanamayacağı için yapmasını istemediği yemeniciliği, mesleğin yok olmaması için yapmaya başlayan Mehmet Orhan Çakıroğlu, 1990’lı yıllarda farklı tasarım ve renklerden oluşan yemeniler yapmaya başladı. Kısa sürede herkesin beğenisi kazanan yemenilerin ünü tüm dünyaya ulaştı.

Truva, Harry Potter ve 300 Spartalı gibi yerli ve yabancı birçok filmlerde Çakıroğlu’nun yaptığı yemeniler kullanılmaya başlandı.

Çok sayıda yemeni ustası yetiştiren, mesleğin yok olmaması için hâlâ çalışmalar yapan Çakıroğlu, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülüne layık görüldü. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’ne katılan Çakıroğlu, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

“BU MESLEĞİN ÖLMESİNE SEYİRCİ KALMAK İSTEMEDİM”

Mehmet Orhan Çakıroğlu, “Mesleği babamdan öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş. Dedem ise babasından öğrenmiş. 4 kuşaktır yemenicilik mesleğini yapıyoruz. Çocukluğum bu meslek içerisinde geçse de fiili olarak çalışmaya 30 yaşından sonra başladım. Çünkü o yaşa kadar farklı mesleklerde çalışmıştım. Yemenicilik maddi getirisi olmayan, teknolojiye yenik düşmüş, emeği çok kazancı az bir meslek olduğu için babam beni meslekten uzak tutmaya çalıştı. Ancak döndük, dolaştık babamızın yanına geldik ve yemeni imalatına başladık. Bu mesleğin ölmesine seyirci kalmak istemedim” dedi.

“BUGÜN 40’IN ÜZERİNDE DÜKKAN VAR”

Yemeni üretimine başladığında mesleğin temsilcisi olarak sadece kendisinin kaldığını ancak bugün 40’ın üzerinde üretim yapan yemeni dükkanı olduğunu dile getiren Çakıroğlu, “Ben imalata 90’lı yıllarda tek başıma başladım. Yaptıklarımız beğenilip herkesin giyebileceği tarza geldiğinde ustalar, kalfalar, çıraklar yetiştirmeye başladık. Yetiştirdiğimiz çıraklar zamanla kalfa oldu, kalfalar usta oldu. Bugün Gaziantep’i gezdiğimizde 40’ın üzerinde dükkan bu işi yapıyor. Bu üretimi tekrar başlayan yemeninin üzerinden belki binlerce kişi nasipleniyor, istihdam sağlanıyor” diye konuştu.

‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden yemeni ustası , “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Bir Sonraki Kuşağa Aktarılması’ amacıyla ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ adı altında bir ödüle beni layık görmüşler. Ankara’ya gittik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden bu ödülü aldık. Gaziantep’te ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ni alan ilk kişi olmak bana ayrı bir şeref kattı. Çok duygulu anlar yaşadık, çok güzel bir ortamda güzel bir törenle ödülümüzü aldık” ifadelerini kullandı. (İHA)