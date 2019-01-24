Yasemin Sungur’dan Yaz(ı) Kampı

Beş yıldır Bodrum’da Gümüşlük Akademi’de eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen Yaz(ı) Kampı şubat ve mart aylarında Antalya’da düzenleniyor.

Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen “Yaz(ı) Kampı” Antalyalılarla buluşuyor. Antalya'da 6 günlük bir atölye olarak 2 bölüm halinde gerçekleşiyor. İlk bölüm 15-16-17 Şubat ikinci bölüm ise 8-9-10 Mart tarihleri arasında düzenleniyor.

Sungur, Antalya'daki Yaz(ı) Kampı hakkında şu bilgileri verdi: “Antalya'da ilk bölüm çalışmamız 3 + 3 olacak şekilde 6 gün. Sonrasında ayda 1 günlük buluşmalar ile ve online çalışmalar ile devam ediyoruz.”

Yaz(ı) Kampı'na katılanlar, neden ve ne yazmak istediklerini keşfetmeye çalışacaklar. Kamp süresince metin okuması yapılacak.