Yasemin Sungur’dan Yaz(ı) Kampı
Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen “Yaz(ı) Kampı” Antalyalılarla buluşuyor. Antalya'da 6 günlük bir atölye olarak 2 bölüm halinde gerçekleşiyor. İlk bölüm 15-16-17 Şubat ikinci bölüm ise 8-9-10 Mart tarihleri arasında düzenleniyor.
Sungur, Antalya'daki Yaz(ı) Kampı hakkında şu bilgileri verdi: “Antalya'da ilk bölüm çalışmamız 3 + 3 olacak şekilde 6 gün. Sonrasında ayda 1 günlük buluşmalar ile ve online çalışmalar ile devam ediyoruz.”
Yaz(ı) Kampı'na katılanlar, neden ve ne yazmak istediklerini keşfetmeye çalışacaklar. Kamp süresince metin okuması yapılacak.