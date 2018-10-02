Yasmin Levy yeniden İstanbul’a geliyor

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Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, 20 Aralık’ta Volkswagen Arena'ya Piu Entertainment organizasyonuyla en sevilen şarkılarını seslendirmeye geliyor. Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan, Türkiye’de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

MÜZİKAL UZLAŞMADAN GURUR DUYUYOR

Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve Ibrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak ‘müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu’ ifade ediyor.