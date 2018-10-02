Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yasmin Levy yeniden İstanbul’a geliyor
Yasmin Levy yeniden İstanbul’a geliyor
Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, 20 Aralık’ta Volkswagen Arena’da İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak. 
Kültür Sanat 2 Ekim 2018 - 14:49

Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, 20 Aralık’ta Volkswagen Arena'ya Piu Entertainment organizasyonuyla en sevilen şarkılarını seslendirmeye geliyor. Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan, Türkiye’de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

MÜZİKAL UZLAŞMADAN GURUR DUYUYOR

Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve Ibrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak ‘müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu’ ifade ediyor.

İLGİLİ HABERYasmin Levy: Zeki Müren dinleyerek büyüdüm

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler