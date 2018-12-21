Yasmin Levy’nin sürpriz konuğu Kubat oldu

Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, önceki gece İstanbul'da sahnedeydi. Levy'ye sahnede Kubat da eşlik etti.

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Yasmin Levy önceki akşam Volkswagen Arena’da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkardı.

KUBAT’IN HEYECANI

“Burası benim ikinci evim” diyerek konserine başlayan Levy’nin konuğu Kubat’tı. Levy ile birlikte düet yaptıkları ve aynı sahneyi paylaştıkları için büyük heyecan duyduğunu açıklayan Kubat, yorumu ile beğeni kazandı. 1 buçuk saat boyunca sahnede kalan, Firuze ve Sevda gibi şarkıları da yorumlayan sevilen sanatçı konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.