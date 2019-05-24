Yavuz Özkan son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve önceki gün hayata gözlerini yuman Yavuz Özkan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Bugüne kadar 44 filmin yönetmenliğini üstlenen 72 yaşındaki Özkan için bugün Levent Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Özkan, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?

1942 yılında Yozgat’ta doğan Özkan, 1962 – 1965 arasında Kütahya’daki bir madende işçi olarak çalıştı. Ardından 1966’da dergi yayıncılığına başladı. Kocaeli Tiyatrosu’nun kurucularından olan Özkan, 1970’te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başladı. 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980’de Paris’e gitti. Fransa’da ‘Sevgiliye Mektuplar’ ile ‘Son Savaşçı’ adlı TV dizilerinin senaryosunu yazdı. Philippe Nuil’in yönettiği ‘Suyun Altındaki Ağaç’ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

1987’de Türkiye’ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı’nı (TÜRSAK) kurdu.

1995’de Z -1 Film Atölyesi’ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi. Yavuz Özkan, en son 2010’da senaryosunu da yazdığı ‘İstanbul’da Aşk’ı yönetti.