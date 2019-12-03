Yavuz Özkan’a vefa

Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği iş birliği ile düzenlenen Eskişehir Sinema Günleri, sinemaseverler ile sinemanın usta sanatçılarını bir araya getirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği ile birlikte düzenlediği Eskişehir Sinema Günleri, kent halkı ile sinemanın ustalarını buluşturdu. 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında birçok özel filmin gösterimi ve söyleşi programı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği'nin birlikte hazırladığı Katadrom Art Colony de Yaşam Köyü’nde düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, sinema sanatçıları Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Uğur Polat, yönetmenler, çok sayıda sinema emekçisi ve sinemaseverler katıldı. Katadrom Art Colony'nin açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında davetliler, 22 Mayıs’ta hayatını kaybeden sinema ustası Yavuz Özkan’a adanan “Yavuz Özkan Film Seçkisi ve Sergisi” etkinlik alanını gezdi.



YAVUZ ÖZKAN ANILDI

Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği adına konuşan Şebnem Vitrinel, “Heyecanlı bir gün bizim için. Bize çok güzel ev sahipliği yaptılar, önemli bir fırsat verdiler bize. 2 aydır Tepebaşı Belediyesi ve biz ekip olarak çalışıyoruz. Belediye ile birlikte resmi açılış üzerinde konuşurken, çok kıymetli bir yönetmeni, önemli bir sinemacı olan Yavuz Özkan'ı analım istedik. Geçtiğimiz Mayıs ayında kaybettik. Biz de bu açılışı kendisini anarak yapmak istedik. Umarım siz de bizim kadar sergiden keyif alır ve hocamızı anımsarsınız” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Sinema Günleri'nde daha sonra Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yavuz Özkan Anma Töreni gerçekleştirildi. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın verdiği mini konser ile başlayan etkinlikte konuşan Şebnem Vitrinel, “Biz Katadrom Derneği olarak başta sinema olmak üzere pek çok alanda eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Birkaç senedir de yaptığımız işleri büyütmeyi, insanları bir araya getirmeyi konuşuyorduk. Bu noktada, yolumuz Tepebaşı Belediyesi ile kesiştiği için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz” dedi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında Tepebaşı Belediyesi'nin sanata verdiği değere dikkat çekerek, “Uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz üç sanat organizasyonumuz var. Katadrom ile birlikte olmaktan ve sinemaya katkı sağlamaktan da gerçekten mutluyuz. Yaşam Köyü'nde Alzheimer hastalarımızı sanat ile bir araya getireceğiz. Usta sanatçılarımızdan, öğrencilerimiz için mentörlük talep edeceğiz. Kısacası Eskişehir yine örnek olmaya ve Türkiye'ye örnek işler sunmaya devam edecek. Yavuz Özkan'ın da ‘Sanat Kolonisi' adında tasarımları olduğunu ve kendi elleri ile yapıları çizdiğini öğrendim. İnanın aynı bizim Yaşam Köyü'ne benziyor. Hayaller bazen çok güzel bir şekilde kesişebiliyor, o açıdan da ayrıca mutlu olduk” ifadelerini kullandı.



Programda daha sonra hayatını sinemaya adayan usta yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a emek ödülü takdim edildi. Aldığı ödülden dolayı onur duyduğunu kaydeden Hiçdurmaz, sinema ile çocukluğunda Eskişehir'de tanıştığını anlattı. Ardından yönetmenler Atalay Taşdiken, Sefa Öztürk, Çiğdem Vitrinel ve Burhan Gün'e de plaketleri takdim edildi.



OYUNCULAR ANILARINI ANLATTI

Etkinlikte daha sonra sevilen oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Uğur Polat programın moderatörlüğü yapan Burak Göral ile sinema ustası Yavuz Özkan'ı ve kendisi ile anılarını katılımcılar ile paylaştı. Aslantuğ, “İnsan Eskişehir'e geldiğinde, bütün bu yapılanları ülkeye yaymak gerektiğini söylemek istiyor. Eğer Eskişehir, tanık olduğumuz bütün bu kıymetli işlerin sadece burada kalmasını isterse, bu biraz bencillik olur. Buradaki güzel şeyleri, Karadeniz'e, Ege'ye, Doğu Anadolu'ya, memleketin tüm alanlarına anlatmak gerek” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra konuk sanatçılar Aslantuğ ve Polat'a, Devrim arabasının camdan birer figürünü armağan etti. Gece, yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı “Yengeç Sepeti” filminin gösterimi ile sona erdi.