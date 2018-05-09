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Yayın dünyasından acı haber: Meltem Erkmen yaşamını yitirdi
Yayın dünyasından acı haber: Meltem Erkmen yaşamını yitirdi
Alerjik astıma bağlı olarak solunum güçlüğü yaşayan Epsilon Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Meltem Erkmen hastaneye kaldırılmıştı. Meltem Erkmen yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Epsilon Yayınevi'nin Twitter hesabından Meltem Erkmen'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Kültür Sanat 9 Mayıs 2018 - 15:06

Epsilon Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Meltem Erkmen yaşamını yitir. Epsilon Yayınevi acı haberi, “Çok sevdiğimiz dostumuzu, iş arkadaşımızı, Genel Yayın Yönetmenimizi, yirmi iki yıldır Epsilon'un vazgeçilmezi olan Meltem Erkmen'i kaybettik. Adı bugüne kadar Türkiye yayıncılığına kazandırdığı eserlerde, güzel gülümsemesi kalplerimizde yaşayacak.” şeklinde duyurdu.

MELTEM ERKMEN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra yayıncılık dünyasına giren Meltem Erkmen, 46 yaşındaydı.

Son güncelleme: 15:07 - 09.05.2018
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