Yayıncılar Birliği’nden kritik açıklama: 3 ay dayanabilecekler

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yaptığı “Koronavirüs’ün Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı ankete göre; yayınevlerinin satışı yüzde 63 düştü. Böyle sürerse yayınevleri faaliyetleri ortalama 3 ay daha sürebilecek. Birlik, herkesi herkesi, zor günler yaşayan kitabevlerine desteğe davet etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği, corona virüsü salgını sebebiyle yayıncılık sektörü ve paydaşlarının ortaya çıkan krizden nasıl etkilendiğini tespit etmek amacıyla “Koronavirüs'ün Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı bir anket düzenledi.

Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama yüzde 63 düştüğü görüldü.

DAYANABİLDİKLERİ KADAR DAYANACAKLAR

“Koronavirüs sebebiyle oluşacak süreçte mevcut çalışan pozisyonunuzu kaç ay daha sürdürmeyi planlıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda; anketi yanıtlayan yayınevlerinin pek çoğunun, mevcut çalışan pozisyonunda değişiklik yapmayı düşünmediği, dayanabildiği kadar tüm personeliyle birlikte dayanmayı hedeflediği görülüyor. Öte yandan, anketi cevaplayan 43 yayınevi 1-5 ay arası süre boyunca dayanacak gücü olduğunu ifade ederken; 16 yayınevi 6-12 ay arası dayanabileceğini belirtiyor. Kalan 17 yayınevi ise herhangi bir öngörüde bulunamadığını ifade ediyor. Anketi yanıtlayan yayınevlerinin ortalaması alındığında, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.

BİRLİKTEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu krizin en az hasarla atlatılması için Türkiye Yayıncılar Birliği, devletin açıkladığı tedbirler kapsamında kamu hizmeti yapan yayıncıların; kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikli ve ivedilikle yararlandırılmasını, açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesini, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kitap alım bütçesi sırasında ve bankalardaki kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından muaf tutularak hareket edilmesini talep ediyor.