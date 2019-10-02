Yayıncılar buluşuyor

Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek.

2011'den bu yana yayıncılık sektörünün güncel ve ortak meselelerinin ele alındığı konferansa edebiyatçılar, yayıncılar, editörler, çevirmenler, tasarımcılar, illüstratörler, akademisyenler, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililerin katıldığı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, 5 Ekim’de Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Kampüsü'nde düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını Leyla Ruhan Okyay yapacak. Murathan Mungan ise kapanış konuşmasını yapacak.

Etkinlikte edebiyatçılar Faruk Duman, Seçkin Selvi, Murat Yalçın, Sevengül Sönmez, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, konuşma yapacak.

Edebiyat günü, 2019 Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nda dereceye giren genç öykücülerin usta yazarlarla tanışacağı ödül törenine de ev sahipliği yapacak. Yarışmanın Proje Başkanı Müren Beykan, törendeki konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanından bu yıl gelen öyküleri yorumlayacak.