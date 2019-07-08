Yayıncılar güç birliği yaptı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır faaliyet gösteren 14 yayınevi, bir araya geldi ve Yayıncılar Kooperatifi'ni (YAYKOOP) kurdu. YAYKOOP'un kuruluşu şöyle açıklandı: "İçinden geçtiğimiz süreçte özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri için ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kooperatif, bu zorlukları ortak çabayla, dayanışmayla, imece ile aşmak için oluşturulmuş güçlü bir ortaklıktır."

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da faaliyet gösteren Ayrıntı Yayınları, Bulut Yayınları, Doğu Kitap, Kalkedon Yayınevi, Lis Yayınevi, NotaBene Yayınları, Ozan Yayıncılık, Pan Yayımevi, Su Yayınevi, Tekin Yayınevi, Telgrafhane Yayınları, Varlık Yayınları, Yar Yayınları ve Yordam Kitap bir araya geldi ve YAYKOOP’u kurdu. Kooperatifin kuruluşu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada kooperatifin kuruluş nedeni şöyle açıklandı:

“Bir yandan ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz, diğer yandan sektörün acımasız rekabet koşulları, temel uğraş alanı kitap üretimi olan yayıncıların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini zorlaştırmıştır. Ancak bu olumsuz koşullar yayıncıların kendi çözümlerini üretmesini de beraberinde getirmiş, güç birliği ve dayanışma çabaları, kooperatifleşme düşüncesinin hayata geçirilmesi fikrini oluşturmuştur.

Parçası olmaktan onur duyduğumuz yayıncılık mesleğini yürütmek, hiçbir dönemde kolay olmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri için ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kooperatif, bu zorlukları ortak çabayla, dayanışmayla, imece ile aşmak için oluşturulmuş güçlü bir ortaklıktır; ekonomik, sosyal ve kültürel alanda sorunları aşmanın en doğru örgütlenme modelidir; bir arada olmanın sağladığı daha geniş olanaklarla, üretim, dağıtım, tanıtım, satış ve sergileme alanlarındaki sorunları aşmanın en iyi aracıdır.

RENKLİ YAYIN YELPAZESİNİN GÜVENCESİ

Üretim ve dağıtım zincirlerinde yer alan diğer aktörlerle ilkeli, hakkaniyetli, eşit bir ilişkiyi esas alacaktır. Asıl amacı iyi kitap üretmek, bu kitapların en etkin şekilde tanıtımını ve dağıtımını sağlamak, olabilecek en uygun bedellerle okurlara ulaştırmaktır. Bunu yaparken yazarın, çevirmenin, yayıncının, dağıtımcının ve kitapçının içinde yer aldığı bu zincirin işlevli ve vazgeçilmez halkaları olduğunun bilinciyle davranacaktır. YAYKOOP, yazarın ve çevirmenin olduğu kadar okurun da güvencesidir. Okurun nitelikli düşünce, kültür ve sanat ürünlerine rahatça ve en uygun bedelle erişimi için koşulları yaratmakla yükümlendirmiştir kendisini. Yazar ile okur arasında köprüdür. YAYKOOP, “çok satar”ın yanında “az satar”ın, büyük yayınevinin yanında küçük yayınevini de gözetecek, çoksesli, renkli bir yayın yelpazesinin güvencesi olacaktır.”

Yayıncılar Kooperatifi aynı zamanda tüm yayınevlerine bir araya gelme çağrısı yaptı.