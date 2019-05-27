Yayıncılar saldırıları kınadı

Son dönemlerde Sabahattin Önkibar, Yavuz Selim Demirağ, Hakan Denizli, Ergin Çelik, İdris Özyol gibi gazeteci ve yazarlara düzenlenen saldırılarla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Yayıncılar Birliği, “İfade özgürlüğü ayrımsız bir şekilde herkes için vazgeçilmez ve korunması gereken bir haktır. Bu hakka yönelik yapılan her türlü müdahale ve bu müdahalelere cesaret veren cezasızlık hali, yeni şiddet olaylarını doğurmakta ve cesaret vermektedir” dedi.

İşte, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin açıklaması:

“Türkiye Yayıncılar Birliği olarak gazeteci ve yazarlara karşı artarak devam eden saldırıların ülkemizdeki ifade özgürlüğünü tehdit etmeye başlamasından dolayı kaygı duyuyoruz.

25 Mayıs Cumartesi günü, gazeteci ve yazar Sabahattin Önkibar'ın Ankara'daki evinin yakınlarında saldırıya uğramasıyla beraber mayıs ayında yaşanan gazeteci ve yazar saldırılarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Sabahattin Önkibar bir yazar olarak geçmişte de saldırıya maruz kalmış ancak saldırganlar ceza almamıştır.

Yine geçtiğimiz günlerde gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ ve gazeteciler İdris Özyol, Ergin Çelik ve Hakan Denizli'ye karşı da saldırılar gerçekleştirilmiş, saldırganlar cezasız kalmıştır.

İfade özgürlüğü ayrımsız bir şekilde herkes için vazgeçilmez ve korunması gereken bir haktır. Bu hakka yönelik yapılan her türlü müdahale ve bu müdahalelere cesaret veren cezasızlık hali, yeni şiddet olaylarını doğurmakta ve cesaret vermektedir.

Saldırıları kınıyor; gazetecilere ve yazarlara ve ifade özgürlüğüne yönelik art arda yaşanan saldırılara seyirci kalınmamasını ve gereken cezaların verilmesini talep ediyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak saldırıya uğrayan gazeteci ve yazarlara, yazarların yayınevlerine ve gazetelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”