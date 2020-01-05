Yayıncılık dünyasının acı kaybı

Zagor, Tom Braks, Mister No, Kızılmaske ve daha birçok kült eseri okurlarla buluşturan Tay Yayınları sahibi Sezen Yalçıner yaşamını yitirdi.

1960'lı yıllarda, çizgi romanın çarpıcı dönemlerinden birisini ülkemize getiren Sezen Yalçıner, 1937 yılında İstanbul’da doğdu. Yalçıner, 1960’ların sonuna doğru başladığı çizgi roman yayıncılığıyla hem 1990’lara değin İtalya kaynaklı kahramanların hem de bunları basan Tay Yayınları’nın popülaritesine ön ayak olmuştur.

SAYISIZ ESERİ TÜRKÇE’YE KAZANDIRDI

Yalçıner, ilk olarak 1969 yılında faaliyete geçirdiği Tay Yayınları bünyesinde Tom Braks adlı haftalık çizgi roman dergisini ve ardından da sayısız çizgi roman kahramanının maceralarını beyaz boynuzlu at logosuyla Türk okuyucusuyla buluşturdu. Sezen Yalçıner, Tom Braks’dan sonra 1970’de Zagor, 1971’de Apo, 1972’de kısa ömürlü Anjelik gibi başlıklar izleyerek zaman içinde giderek genişleyecek bir yayın yelpazesine başlangıç yaptı. Bunları 1976’da Yüzbaşı Volkan; ilki 1979 yılında olmak üzere beş ayrı serisiyle Jeriko; 1973, 1984 ve 1988’de Kızılmaske; 1973, 1977, 1985’de Gordon/Flash Gordon ve 1990’ların başında Gordon ‘süper albüm’; 1974, 1988’de Mandrake; 1975 ve 1991’de Mister No; 1975 ve 1978’te Bonanza; 1971, 1984, 1987 ve 1991’de Mini Ringo; 1981’de Judas; ilki 1984’de olmak üzere üç ayrı serisiyle Atlantis/Martin Mystère; 1982’deki 40 ciltlik ilk serisinin ardına eklenen iki ayrı serideki çoğu yeni macerayla Alaska/Ken Parker; 1984’de Şerif, 1985’de Jil; 1986’da Yıldırım Kemal; 1988’de Karaoğlan; 1981’de Miki/Miki Fare; 1984’de Temel Reis; izledi.

Yalçıner, 1993’den itibaren kısa bir süreliğine Ecem Yayınları ismi altında yayıncılık girişimini sürdürdü. Bu dönemde ise, Yeni Kızılmaske, Yeni Lorel Hardi, Yeni Zagor, Yeni Teksas, Teni Tommiks gibi seriler yayınladı.