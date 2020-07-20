Yayıncılık sektörü zor günleri dayanışmayla aşacak

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın dokuzuncusu, COVID-19 pandemisi nedeniyle 25-26 Haziran 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online'da, 6 oturumda yurt dışından 12, Türkiye'den 46 olmak üzere toplam 58 konuşmacı yer aldı.

SORUNLAR GÜNDEME TAŞINDI

Türkiye'den ve dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefleyen kurultayda, sektörün geçirdiği bu olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşıdı.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online'ın sonuç bildirisinde de, yayıncılık sektörünün içinden geçtiği zor günlerin dayanışmayla aşılabileceği görüşü öne çıktı. Bildiride, önümüzdeki dönemde hızla eskiye geri dönmek ya da hızlı çözümlerle günü kurtarmak yerine sektörün bütün paydaşlarının sorunları hep birlikte, adil ve paylaşımcı bir tutumla ele alıp çözmeye çalışmaları gerektiği vurgulandı.

DİJİTAL YAYINCILIK FIRSATI

Dijital yayıncılığın basılı yayıncılık için bir tehdit olmadığı; üzerinde çalışılması, öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken yeni ve ek bir pazar geliştirme fırsatı sunduğunun altı çizildi. Telif hakları alanında süregelen sorunların pandemiyle birlikte artarak devam ettiğinin belirtildiği bildiride, bu alandaki çalışmaların, meslek birlikleri aracılığıyla ve hızlı bir şekilde harekete geçilerek yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yayıncılık sektörünün, yakın gelecekte yararlanılabilir bir veritabanı ihtiyacını hayata geçirmesi gerektiğinin de vurgulandığı 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online'ın sonuç bildirisinde, okuma kültürünün önemi de bir kez daha gündeme taşındı.

İçselleştirilen bir okumanın, anlamayla sonuçlandığı ve bir kültür yarattığının ve okumanın, bir kültür haline geldiğinde eşitsizliğin yarattığı gerginlikleri de ortadan kaldıracağının altı çizildi.