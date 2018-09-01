Yayıncılık sektöründe zor günler! ‘Henüz dibi görmedik’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Döviz kurunun artması yayıncılık sektörünü vurdu. İthal edilen kağıdın da maliyeti arttı. Bu artış ilk etapta yayıncılık sektörüyle medyayı vurdu. Gazeteler sırasıyla zam yaptı. Uykusuz fiyatını 5 TL’ye çekti. Leman, cep boy yayınlanmaya başladı. Kimi yayınevleri zam yapmak zorunda kaldı. Yayıncılığın bu duruma daha ne kadar dayanabileceği bilinmiyor. Yayıncılar, henüz dip seviyeye gelmediğimiz görüşünde. Bundan sonrası için daha karamsar bir tablo çiziyorlar…

Kamera: Kubilay Aytuğ

Kurgu: Korhan Topçuoğlu