Yayınevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yayın evi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yayınevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yayın evi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yayınevi’dir. Yayınevi mi, yayın evi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yayınevi'dir.

YAYINEVİ NE DEMEK: Dergi, kitap vb.ni yayımlayan veya satan kuruluş.

YAYINEVİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yayınevi mi, yayın evi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yayınevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

yayın evi (Yanlış kullanım)

yayınevi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni romanını basacak yayınevi arayışına girdi.”