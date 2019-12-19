Yayınevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yayın evi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yayınevi'dir.
YAYINEVİ NE DEMEK: Dergi, kitap vb.ni yayımlayan veya satan kuruluş.
YAYINEVİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yayınevi mi, yayın evi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yayınevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
yayın evi (Yanlış kullanım)
yayınevi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni romanını basacak yayınevi arayışına girdi.”