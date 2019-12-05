YAYKOOP’un ilk temsilciliği Kadıköy’de

YAYKOOP, yayınevlerini okurlarla buluşturma doğrultusundaki ilk adımını, Ağustos 2019'da gerçekleştirdiği Mudanya Kitap Fuarı'yla atmıştı. Şimdi, yayınevlerinin ön sıradaki sorunlarından birine daha el atıyor. Yayınevlerinin, özellikle de küçük ve orta ölçekli yayınevlerinin sorunlarının başında, bin bir emek ve zahmetle ürettikleri kitapların yeterince sergilenememesi ve okura ulaştırılamaması geliyor. YAYKOOP, çeşitli olumsuz koşullar nedeniyle kan kaybeden kitapçılığı canlandırmak, Kooperatif katılımcısı ve diğer yayınevlerinin kitaplarına sergileme alanı yaratmak ve okurların aradıkları kitaba kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla ülke çapında bir temsilcilik ağı örmeye karar verdi. Adım adım belli başlı kentlere yayılacak olan bu temsilcik sistemi kapsamında hem kurulu kitabevleriyle işbirliği yapılacak hem de yeni kitabevlerinin kurulmasına ön ayak olunacaktır.

Bu temsilcilik ağının ilk halkası, İstanbul-Kadıköy'deki Yayıncılar Kooperatifi Kadıköy Temsilciliği-Antika Kitap Kafe ile örülüyor. Kadıköy merkezde, Caferağa Mahallesi Tellalzade Sokağı No: 30 adresinde faaliyete başlayacak olan kitabevinde kooperatif katılımcısı yayınevlerinin kitaplarına özel bir ağırlık verilmekle birlikte, Kooperatif dışı yayınevlerinin kitapları da sergilenecek. YAYKOOP-Temsilcilik işbirliğiyle kitabevinin kafesinde her ay ülkemizin değerli yazarları ve sanatçıları konuk edilecek, yazar imzaları, söyleşiler, sergiler ve daha başka kültürel-sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yayıncılar Kooperatifi Kadıköy Temsilciliği-Antika Kitap Kafe'nin açılış töreni 7 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te başlıyor. Başta Emre Kongar, Ataol Behramoğlu, İbrahim Kaboğlu, Merdan Yanardağ, Pelin Batu, İsmail Saymaz, Meral Onat, Altay Öktem, İbrahim Karaca, Deniz Durukan ve Haluk Çetin olmak üzere çok sayıda yazar ve sanatçının katılacağı açılış etkinliğinde Yayıncılar Kooperatifi Genel Başkanı İlbay Kahraman da bir konuşma yapacak.