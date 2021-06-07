‘Yaza merhaba’ konserleri başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin amfi tiyatro ve salon tahsisiyle destek verdiği, pandemi koşullarına uygun şekilde organize edilen konserlerin ilki 8 Haziran Salı günü, saat 20:30'da, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Senfoni İle Yunus Emre İlahileri konulu konserde şef Eray İnal, solistler ise Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç, Serkan Kocadere.
Senfoni İle Neşat Ertaş Türküleri konseri 10 Haziran Perşembe günü, saat 20:30'da, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda verilecek. Şef Eray İnal, solistler ise Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray.
17 Haziran 2021 tarihinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, saat 20:00'de Klasikten Moderne konulu konser sanatseverlerle buluşacak.
Yaza Merhaba Konserlerinin sonuncusu 9 Temmuz 2021'de saat 20:30'da, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. ABD'li ünlü sanatçı Della Miles'in katılacağı Della Milas Symphonic adlı konserin şefi Eray İnal.