Yazar Andrew Clements yaşamını yitirdi

Kitapları birçok dile çevrilen, Amerika'da ve dünyada milyonlarca çocuğun dünyasına ulaşmayı başaran, çağdaş çocuk edebiyatının en çok okunan yazarlarından Andrew Clements 70 yaşında yaşamını yitirdi. Öğrencilik hayatını resmettiği okul hikâyeleriyle çocukların duygularına dokunmayı başaran, öğretmenler ve ebeveynler tarafından da ilgiyle okunan Clements, Amerika'nın hemen her köşesinde sayısız ödül kazandı.

1996’da yayımlanan ilk çocuk romanı Bunun Adı Findel, Amerika’da ve tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de büyük ilgi gördü, yüz binlerce çocuğa ulaştı. Seksenden fazla kitabı bulunan Andrew Clements’in ülkemizdeki çocuk ve gençlerin de unutulmazları arasına giren kitaplarından bazıları: Gizemli Anahtar, Karne Oyunu, Konuşmak Yok, Tek Mi? Çift Mi?, Sıradan Bir Çocuk, Kaybedenler Kulübü. Çocukluğu ustaca yorumlayan kitapları, öğretmen, öğrenci ve ebeveynler için empatiye ve ortak bir dil kurmaya ilişkin eşsiz birer esin kaynağı olan Clements’in Türkçe’de yayımlanan son kitabı Haylazların Kralı (2019) oldu.

Clements’in yaz aylarını telefonu, televizyonu, hatta kapı zili bile olmayan bir evde geçirdiği çocukluk dönemi, yazarlığını derinden etkiledi. Uzun yıllar şarkı sözü yazarlığı ve öğretmenlik yaptı. Kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı. Romanlarındaki incelikli, zekice sosyal eleştiriyle kuşaklararası iletişimi yüceltti, yetişkinlerin önyargılarını ve kalıplarını kırarak çocukların ve gençlerin yanında durdu, üstlerindeki baskılara nasıl karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret etti.