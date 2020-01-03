Yazar kasa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yazarkasa’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yazar kasa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yazarkasa’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yazar kasa’dır. Yazar kasa mı, yazarkasa mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yazar kasa'dır.

YAZAR KASA NE DEMEK: Satılan malları ve tutarlarını gösteren bir fiş veren, hesabı belleğinde tutan elektronik makine.

YAZAR KASA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yazar kasa mı, yazarkasa mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yazar kasa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yazarkasa (Yanlış kullanım)

yazar kasa (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Artık yazar kasa kullanımı zorunlu hale getirildi.”