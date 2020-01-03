Yazar kasa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yazarkasa’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yazar kasa'dır.
YAZAR KASA NE DEMEK: Satılan malları ve tutarlarını gösteren bir fiş veren, hesabı belleğinde tutan elektronik makine.
YAZAR KASA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yazar kasa mı, yazarkasa mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yazar kasa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
yazarkasa (Yanlış kullanım)
yazar kasa (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Artık yazar kasa kullanımı zorunlu hale getirildi.”