Yazar ve sinema eleştirmeni Erkut Tezerdi, 'Yaratıcı Yazarlık' kursunda yazar olmak isteyenlere eğitim verecek. 10 hafta sürecek programın sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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Erkut Tezerdi’nin yöneteceği program Haliç Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SEM) Yaratıcı Yazarlık eğitimi 10 hafta sürecek. Eğitimde kült edebiyat eserleri, dünya sinemasına ve televizyon dünyasına damgasını vuran filmler, diziler inceleme altına alınacak. Teori ile pratik yan yana ilerleyecek.

Program dahilinde başarılı bulunan katılımcılara da sertifikaları verilecek.

BAŞARILI YAPIMLAR VE KLASİKLER UNUTULMAYACAK

Tezerdi, eğitimle ilgili “Günümüzde edebiyat ve sinema ayrılmaz bir bütün. Bu nedenle dersler kapsamında Tanpınar, Ali, Pamuk, Shakespeare ile Dostoyevski gibi edebiyat dünyasına damgasını vuran yazarların eserleri mercek altına alınırken Ceylan, Turgul ve Nolan gibi sinemacıların yapımları da elbette unutulmayacak” dedi.