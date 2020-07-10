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Yazar Orhan Pamuk’tan Ayasofya yorumu!
Yazar Orhan Pamuk’tan Ayasofya yorumu!
Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili yorumda bulundu.
Kültür Sanat 10 Temmuz 2020 - 21:06

Haftalardır süren Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması tartışmaları bugün sona erdi. Danıştay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen peş peşe açıklamalarla Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararlaştırıldı.

Yapılan yasal düzenlemenin ardından Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, kararı değerlendirdi.

Orhan Pamuk, BBC’ye yaptığı açıklamada “Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir” ifadelerini kullandı.

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