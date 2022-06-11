Yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor
Garip Dede Cemevi Kitap Fuarı’nda kurulan SÖZCÜ Kitabevi standında yazarlar okurlarıyla buluşacak.
Küçükçekmece Garip Dede Cemevi Kitap Fuarı, 4 Haziran'da kapılarını açtı.
Birçok sivil toplum kuruluşu, yayınevi ve derneklerin katılımıyla 12 Haziran'a kadar sürecek fuarın bu yılki sloganı, “Kitaplar Zekânın Çocuklarıdır” olarak belirlendi.
11-12 Haziran tarihleri arasında ise Aytunç Erkin, Caner Taşpınar, Ersin Eroğlu, Murat Ağırel, Haydar Ergülen ve Ozan Bingöl, söyleşi ve imza saatleriyle SÖZCÜ Kitabevi standında okuyucularıyla buluşacak.
Fuarda, panel, söyleşi, konserden oluşan kültürel etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.
11 Haziran Cumartesi
Aytunç Erkin, Caner Taşpınar, Ersin Eroğlu, Murat Ağırel / Saat: 14.00
Haydar Ergülen / 15.00
12 Haziran Pazar
Ozan Bingöl / Saat: 15.00