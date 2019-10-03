‘Yazarlar ve Yapıtlar’ İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor

‘'Yazarlar ve Yapıtlar'', Muzaffer Oruçoğlu'nun yaşamı boyunca okuyup sevdiği Türkiye ve dünya yazarları ile bunların yapıtlarından oluşuyor. Oruçoğlu’nun, çizmeden önce uzun yıllar hayalini kurduğu ve bir yıl içinde tamamladığı bu resimler ilk kez sergilenecek.

Oruçoğlu, ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ serisinin birinci bölüm olduğunu, serginin ikinci bölümünü ise iki yıl içinde tamamlamayı hedeflediğini söyledi. Şimdiye kadar toplam 6 ülkede altmışa yakın kişisel resim sergisi açan Oruçoğlu'nun 13'ü roman, 7'si şiir, 2'si masal olmak üzere 30 kitabı yayımlandı.

Tarih: 5-25 Ekim 2019

Saat: 15:00

Mekan: Barış Manço Kültür Merkezi Sergi Salonu / Kadıköy-İstanbul