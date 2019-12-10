‘Yazı işinde hep ilk anın büyüsüne inanırım’

Onur Caymaz'ın Hatırla Barbara Yağmur Yağıyordu ile başlattığı serinin devamı Söyle Juliet Sana Ne Yaptım ile devam ediyor. Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayınlanan son kitabı ile ilgili konuşan Caymaz, "Türkiye, kendine ait birçok şeyi hızla harcıyor. Neyse ki halen coğrafyamızın cevheri var, tükenmeyen... Umudumuz orada" dedi.

İlk kitabının Prevert'in bir şiirine gönderme olduğunu söyleyen Caymaz, “O kitapta epeyce Shakespeare bahsi geçiyordu. Üç yıl sonra ikinci cilde Shakespeare'den ilhamla bu adı verdim. İlk ikisinde kadın adları göze çarpıyor, üçüncüsü erkek ismiyle yola çıkacak sanırım. Edebiyatın, sanatın, hayatımıza kattıklarını böylece bir kez daha hatırlamak güzel. Zaten bu kitap dizisinde amacım biraz da o değerlere, edebiyatın sanatın dünyasına dokunmak” dedi.

USTALARLA İLGİLİ KAZI ÇALIŞMALARI

“Bazı yazarların müşterileri olur, bazıların okurları” diyen Caymaz, okurların “uzun süreli” okuduğu kitapları başarılı saydığını belirtti. Yazarla okur arasında sadakat üzere kurulmuş bir ilişki aradığına değinen Caymaz, “Sözünü ettiğim seri, aslında benim kendi yazarlık maceramla koşut ilerliyor; kendi gündemimle beraber. Taktığım sorunlar, o sorunlara taktığım dönemlerde yazılıyor, belirli bir süre sonunda kitaba giriyor. Bunlar tabii aynı zamanda halen kaldıysa memleketimizin kültür sanat gündemini meşgul eden sorunlar. Örneğin kitapta Daktilo Perileri diye bir bölüm var. Burada Türk edebiyatının benim için ustaları saydığım yazarlar üzerinde yıllardır yaptığım bir kazı çalışması bulunuyor. Kimi okurlar bu bölüm bile sadece bir kitap olabilirdi diye yorumladı” açıklamasını yaptı.

‘COĞRAFYAMIZIN TÜKENMEYEN CEVHERİ VAR’

Sümerbank Kültür Yayınları tarafından okurlarla buluşturulan Türk Giyim Kuşam Sözlüğü'nden bahseden Caymaz, şöyle dedi: “Türkiye'nin bir zamanlar giyim kuşam sözlüğü vardı. Türkiye'nin Sümerbank'ı vardı. Tanpınar'ı çok sevdiğini sanan Türkiye'nin Narmanlı Han'ı vardı mesela; içinde sahafı, plakçısı, resim atölyeleri vardı; şimdi kahve içiliyor. Türkiye'nin kahve içerken edilecek iki cümlesi vardı, şimdi karşılıklı oturup telefonlara bakıyorlar yeni Narmanlı'da. Cemal Süreya'sı vardı Türkiye'nin, şimdi şairin ağzından saçma şiirler yazıp internete yayıyoruz. Türkiye, kendine ait birçok şeyi hızla harcıyor. Neyse ki halen coğrafyamızın cevheri var, tükenmeyen… Umudumuz orada…”

Yazma sürecini de anlatan Caymaz, gürültülü yerleri tercih ettiğini, kurşun kaleme bayıldığını ifade ederek, “Bir de yazı işinde hep ilk anın büyüsüne inanırım” dedi.