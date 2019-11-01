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Yazıhane nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yazı hane’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Yazıhane nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yazı hane’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'yazıhane'dir. Yazıhane mi, yazı hane mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 1 Kasım 2019 - 10:54

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yazıhane’dir.

YAZIHANE NE DEMEK:

1- Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro

2- Yazı masası

YAZIHANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yazıhane mi, yazı hane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yazıhane şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

yazı hane (Yanlış kullanım)
yazıhane (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yarın otobüs yazıhanesine gidip bilet alacağım.”

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Son güncelleme: 10:55 - 01.11.2019
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