Yeğen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre yeğen mi, yiğen mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘yeğen'dir.
YEĞEN NE DEMEK:
1- Birine göre, kardeş, amca, hala, dayı veya teyzenin çocuğu.
2- Yaşlı kimselerin yaşı küçük olanlar için kullandığı seslenme sözü.
3- Tüylü dişi deve ile tek hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir tür deve.
YEĞEN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yeğen mi, yiğen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yeğen şeklinde olmalıdır.
yiğen (Yanlış kullanım)
yeğen (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“En sevdiğim arkadaşlarımdan birinin bir erkek yeğeni oldu.”